Vonovia SE: Stimmrechtsmitteilung und nachhaltige Wohnmodernisierung**

Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab Vonovia am 1. Oktober 2025 bekannt, dass das Unternehmen mit der seriellen Modernisierung von 74 Wohnungen in Garmisch-Partenkirchen begonnen hat. Diese Modernisierung betrifft 13 Gebäude, die ursprünglich in den Energieeffizienzklassen F bis G eingestuft waren. Nach der Renovierung sollen alle Gebäude in die Klasse A aufsteigen, was eine signifikante Verbesserung der Energieeffizienz darstellt.

Am 30. September 2025 veröffentlichte die Vonovia SE eine Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die Mitteilung bezog sich auf die neue Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens, die nun bei 840.747.948 liegt. Diese Veröffentlichung dient der europaweiten Verbreitung und wird durch den EQS News-Service bereitgestellt. Vonovia SE hat ihren Sitz in Bochum, Deutschland, und ist ein führendes Wohnungsunternehmen, das sich aktiv mit den Herausforderungen des Wohnungsmarktes auseinandersetzt.

Rolf Buch, der Vorstandsvorsitzende von Vonovia, betonte die Bedeutung nachhaltiger Baustoffe und eines hohen Vorfertigungsgrads, um die Modernisierung effizient und umweltfreundlich zu gestalten. Die Verwendung von vorgefertigten, gedämmten Fassadenmodulen aus Holz und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern sind zentrale Elemente des Projekts. Diese Maßnahmen sollen nicht nur die Energiewende im Bestand vorantreiben, sondern auch die Mieten für die Mieter bezahlbar halten.

Die Modernisierung umfasst auch den Einbau von dreifachverglasten Fenstern mit integrierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung, um den Energieverbrauch weiter zu senken. Zudem wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert, die künftig grünen Strom erzeugen soll. Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten, und die Montage der vorgefertigten Elemente erfolgt in einem deutlich schnelleren Tempo als bei herkömmlichen Modernisierungen.

Vonovia verfolgt mit diesen Projekten nicht nur wirtschaftliche Ziele, sondern engagiert sich auch für soziale und ökologische Belange. Das Unternehmen ist bestrebt, einen Beitrag zur Schaffung von mehr klimafreundlichem Wohnraum zu leisten und die Lebensqualität in den Quartieren zu verbessern. Mit rund 12.400 Mitarbeitern ist Vonovia eines der größten Wohnungsunternehmen in Deutschland und spielt eine zentrale Rolle auf dem deutschen Wohnungsmarkt.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 26,92EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.