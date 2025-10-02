Gerresheimer investiert 30 Mio. Euro: Neue Produktionshalle in Wertheim!

Wertheim wird damit neben dem mexikanischen Standort Querétaro der zweite Gerresheimer Standort sein, der RTF-Injektionsfläschchen in der innovativen Verpackungsplattform EZ-fill Smart anbieten kann. Diese Plattform verspricht durch ihre hohe Produktqualität einen optimalen Schutz für empfindliche Biopharmazeutika. Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG, betont, dass die Erweiterung Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens ist, die darauf abzielt, das Portfolio um spezielle Lösungen für Biopharmazeutika zu erweitern.

Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Systemlösungen für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat mit dem Bau einer neuen Produktionshalle am Standort Wertheim begonnen. Diese Erweiterung, die bis Mitte 2027 abgeschlossen sein soll, umfasst eine Fläche von 4.000 m² und wird sich auf die Herstellung von "ready-to-fill" (RTF) Injektionsfläschchen konzentrieren. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf etwa 30 Millionen Euro und wird voraussichtlich rund 50 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region schaffen.

Der Standort Wertheim, der seit 1957 pharmazeutische Ampullen produziert und seit 1989 zur Gerresheimer Gruppe gehört, gilt als europäisches Kompetenzzentrum für hochwertige Gx Elite Injektionsfläschchen und Ampullen. Die neuen RTF-Fläschchen werden in einem Reinraum der GMP-Klasse C verarbeitet, der höchsten pharmazeutischen Standards entspricht. Die neue Produktionsinfrastruktur wird auch eine Photovoltaikanlage zur Nutzung erneuerbarer Energien umfassen, was die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstützt.

Die EZ-fill Smart-Verpackungsplattform wird die Abfüllprozesse effizienter gestalten und ermöglicht die Nutzung umweltfreundlicher Sterilisationsmethoden wie Wasserstoffperoxid. Diese Innovationen sind besonders wichtig, da der Markt für RTF/RTU-Fläschchen bis 2030 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 13 % zunehmen wird.

Insgesamt stellt die Erweiterung in Wertheim einen bedeutenden Schritt für Gerresheimer dar, um seine Marktposition zu stärken und den wachsenden Anforderungen der Biopharmazeutikabranche gerecht zu werden. Die Investition in neue Technologien und die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovation und regionale Entwicklung.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 36,98EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.