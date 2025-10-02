AT&S: Strategischer Schritt in die Verteidigung und neue Stimmrechtsmeldungen**

Die American Century Companies, mit Sitz in Kansas City, USA, hat die Stimmrechte nicht direkt erworben, sondern übt diese im Auftrag der jeweiligen Eigentümer aus. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da die Einhaltung der Beteiligungsmeldepflichten gemäß dem österreichischen Börsegesetz (BörseG) von Bedeutung ist. Die Korrektur der Mitteilung stellt sicher, dass die Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse transparent und korrekt sind.

Am 29. September 2025 veröffentlichte die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG eine Stimmrechtsmitteilung, die eine Korrektur zu einer vorherigen Meldung vom 19. September 2025 darstellt. Die Mitteilung betrifft die Beteiligung der American Century Companies, die am 18. September 2025 eine Schwelle von 5,01 % der Stimmrechte an AT&S überschritt. Die Beteiligung setzt sich aus verschiedenen Fonds zusammen, darunter der Avantis International Small Cap Value ETF, der 4,70 % der Stimmrechte hält. Die Gesamtzahl der Stimmrechte von AT&S beträgt 38.850.000.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab AT&S am 30. September 2025 bekannt, dass das Unternehmen plant, in den Bereich Defense einzusteigen. Diese strategische Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund globaler Unsicherheiten und einer steigenden Nachfrage nach sicherheitsrelevanten Lösungen. CEO Michael Mertin betont, dass Sicherheit eine Grundvoraussetzung für Freiheit und Rechte ist. AT&S wird die Produktionsstätten in Leoben anpassen, um den Anforderungen der Verteidigungsindustrie gerecht zu werden, und rechnet mit einem mittelfristigen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich.

AT&S verfolgt mit diesem Schritt nicht nur wirtschaftliche Ziele, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Aktivitäten im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben der Republik Österreich und der Europäischen Union durchzuführen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Technologien, die sowohl im zivilen als auch im sicherheitsrelevanten Bereich eingesetzt werden können, um zur Stabilität und Sicherheit beizutragen.

Insgesamt zeigt AT&S mit diesen Maßnahmen eine klare Ausrichtung auf zukunftssichere Technologien und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, die sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Das Unternehmen bleibt somit ein bedeutender Akteur in der globalen Technologiebranche und reagiert proaktiv auf die Herausforderungen des Marktes.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 22,85EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.