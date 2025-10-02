Euro steigt leicht: Stabilität vor Inflationsdaten und Zinssitzung!

Die am Montag veröffentlichten Preisdaten aus Spanien, die als erste große Indikatoren für die Eurozone gelten, hatten nur geringe Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Die Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich und Italien werden am Dienstag erwartet, gefolgt von den Eurozonen-Daten am Mittwoch. Experten prognostizieren, dass die Inflation in der Eurozone knapp über dem Zielbereich der EZB liegen wird. Ein Kommentar der Helaba deutete darauf hin, dass im September ein erhöhter Preisdruck zu erwarten sei, was die EZB in ihrer abwartenden Haltung bestärken könnte. Die Mehrheit der Marktteilnehmer geht davon aus, dass der Zinssenkungszyklus in der Eurozone beendet ist.

Am Montag verzeichnete der Euro einen leichten Anstieg gegenüber dem US-Dollar, was die Gewinne vom Freitag weiter ausbaute. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1723 US-Dollar fest, während der Dollar mit 0,8530 Euro bewertet wurde. Am Montagvormittag kostete ein Euro sogar 1,1728 US-Dollar, was eine positive Entwicklung im Vergleich zum Ende der Vorwoche darstellt. Der Euro bewegt sich seit etwa zwei Monaten in einer stabilen Spanne zwischen 1,16 und 1,18 Dollar.

Im Gegensatz dazu wird in den USA mit weiteren Zinssenkungen gerechnet, was auf Unsicherheiten am Arbeitsmarkt zurückzuführen ist. Der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird, steht daher im Fokus der Anleger.

Am Dienstagmorgen bewegte sich der Euro im Handel kaum und kostete 1,1732 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1723 Dollar festgelegt. Die Verbraucherpreise in Deutschland werden im Tagesverlauf besonders beobachtet, da eine weitere Beschleunigung der Inflation auf 2,3 Prozent im September erwartet wird. Dies wäre ein Anstieg im Vergleich zu 2,2 Prozent im August.

Im US-Handel am Dienstag zeigte der Euro eine moderate Bewegung und kostete rund eine Stunde vor Börsenschluss 1,1741 US-Dollar. Dies liegt über dem Niveau des frühen asiatischen Handels. Die EZB setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1741 Dollar fest, was die Stabilität der europäischen Gemeinschaftswährung unterstreicht. Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Euro weiterhin in einem stabilen Umfeld agiert, während die Märkte auf kommende Inflationsdaten und geldpolitische Entscheidungen warten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,174USD auf Forex (02. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.