Stimmrechtsänderungen bei pferdewetten.de AG: Was Investoren wissen müssen!

Die Mitteilung umfasst zwei Hauptpunkte: den Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten und die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte. Lars-Wilhelm Baumgarten, geboren am 12. September 1971, ist als Mitteilungspflichtiger aufgeführt. Am 29. September 2025 kam es zu einer Schwellenberührung, die die Gesamtstimmrechtsanteile des Unternehmens beeinflusste. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt nun 2,65 %, während der Anteil an Instrumenten bei 0,10 % liegt, was zu einem Gesamtanteil von 2,75 % führt. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 4,88 % lag.

Am 1. Oktober 2025 veröffentlichte die pferdewetten.de AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Die Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Düsseldorf hat. Der Legal Entity Identifier (LEI) der pferdewetten.de AG lautet 391200QG00R11VCOUR60.

Ein weiterer Mitteilungspflichtiger, Pierre Hofer, geboren am 29. September 1971, wurde ebenfalls erwähnt. Sein Anteil an den Stimmrechten beträgt 3,96 %, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der er 5,55 % betrug. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 8.534.951.

Die Mitteilung enthält auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, einschließlich der ISIN DE000A2YN777, die 226.020 Stimmrechte direkt und 0 Stimmrechte zugerechnet aufweist. Die Wandelschuldverschreibung 2023/2028, die bis zum 1. März 2028 läuft, bringt zusätzlich 8.502 Stimmrechte, was 0,10 % entspricht.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung der pferdewetten.de AG eine signifikante Veränderung in den Stimmrechtsanteilen, die auf eine strategische Neuausrichtung oder Marktveränderungen hindeuten könnte. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, um Transparenz für Investoren und die Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die pferdewetten.de AG bleibt somit ein interessanter Akteur im Bereich der Online-Wetten, dessen Entwicklungen weiterhin genau beobachtet werden sollten.

Die Pferdewetten.de Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,12EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.