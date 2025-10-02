Borussia Dortmund feiert 4:1-Sieg in der Champions League – Unbesiegt!

Die Westfalen dominierten die Partie von Beginn an und gingen durch Daniel Svensson in der 28. Minute in Führung. Trotz einer soliden Leistung und einer 2:0-Führung durch Carney Chukwuemeka in der 50. Minute musste Dortmund nach dem Anschlusstreffer von Gorka Guruzeta in der 61. Minute einige bange Minuten überstehen. Anders als im ersten Gruppenspiel gegen Juventus Turin, das 4:4 endete, ließ sich der BVB jedoch nicht aus der Ruhe bringen und stellte durch Tore von Serhou Guirassy (82.) und Julian Brandt (90.+1) den Endstand her.

Borussia Dortmund hat in der Champions League einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Athletic Bilbao gefeiert und bleibt in dieser Saison ungeschlagen. Unter der Leitung von Trainer Niko Kovac sicherte sich die Mannschaft vor 81.365 Zuschauern in Dortmund den verdienten Erfolg. Nach zwei Spielen in der Gruppenphase hat der BVB nun vier Punkte auf dem Konto und zeigt sich auf einem guten Weg.

Kovac hatte im Vergleich zum vorherigen Spiel gegen Mainz fünf Änderungen in der Startelf vorgenommen, darunter die Rückkehr von Top-Torjäger Guirassy und Innenverteidiger Niklas Süle. Trotz der Rotation zeigte die Mannschaft eine starke Leistung und kontrollierte das Spielgeschehen. Dortmund ließ den Ball gut zirkulieren und fand schließlich die Lücken in der tiefstehenden Abwehr der Spanier.

Die Gäste aus Bilbao, die in der Liga zuletzt schwächelten und im September kein Spiel gewinnen konnten, fanden nur selten den Weg in die Dortmunder Hälfte. Nach dem 2:0 wurde Bilbao zwar etwas gefährlicher, doch die Dortmunder Abwehr stand stabil. Ein vermeintlicher Ausgleich wurde wegen Abseits nicht anerkannt, und Dortmund nutzte die sich bietenden Chancen, um den Sieg klar zu machen.

Mit diesem Sieg hat Dortmund nicht nur die ersten drei Punkte in der Champions League eingefahren, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Spiele getankt. Der nächste Gegner in der Champions League ist am 21. Oktober der FC Kopenhagen, während in der Bundesliga am Samstag RB Leipzig wartet. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und betonte die gute Leistung des Teams.

