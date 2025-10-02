Munich Re: Kursziel auf 555 Euro angehoben – Dividende und Rückkäufe im Fokus!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) von 485 auf 555 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Hold" belassen wurde. Analyst Philip Kett hat seine Schätzungen am Sonntag im Hinblick auf den bevorstehenden Kapitalmarkttag aktualisiert, um die langfristige Strategie des Unternehmens zu reflektieren. Kett äußert jedoch Bedenken hinsichtlich möglicher Enttäuschungen bei den Ausschüttungen. Er erwartet zwar eine Erhöhung der Dividende sowie eine Fortsetzung der Aktienrückkäufe, geht jedoch davon aus, dass das Management keine konkreten Pläne für zukünftige Ausschüttungen kommunizieren wird.

Zusätzlich zu den Anpassungen des Kursziels und der Einschätzung hat Munich Re kürzlich eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien veröffentlicht. Im Zeitraum vom 25. bis 30. September 2025 wurden insgesamt 100.141 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben. Dieser Rückkauf begann am 15. Mai 2025 und ist Teil einer strategischen Maßnahme, um den Shareholder Value zu steigern. Bis zum 30. September 2025 wurden insgesamt 1.691.787 Aktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgen über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und werden von einer beauftragten Bank durchgeführt.