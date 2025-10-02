Bundesverband Wärmepumpe warnt: Heizungsgesetz-Reform könnte verfassungswidrig sein!

Das GEG, das Anfang 2024 in Kraft trat, zielt darauf ab, Öl- und Gasheizungen schrittweise durch Heizungen zu ersetzen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Diese Regelung gilt zunächst nur für Neubaugebiete, während für Bestandsbauten eine kommunale Wärmeplanung erforderlich ist, die in größeren Städten bis 2026 und in kleineren bis 2028 vorliegen soll. Die neue Regierung aus CDU, CSU und SPD plant, das Heizungsgesetz abzuschaffen und ein flexibleres, technologieoffenes GEG einzuführen, wobei die CO2-Vermeidung als zentrale Steuerungsgröße dienen soll.

Der Bundesverband Wärmepumpe äußert Bedenken hinsichtlich einer möglichen radikalen Reform des Heizungsgesetzes, insbesondere in Bezug auf den Paragrafen 71 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Dieser Paragraph legt konkrete Anforderungen an neue Heizungen fest, um den Klimaschutz im Gebäudebereich zu fördern. Ein Rechtsgutachten, das im Auftrag des Verbands erstellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass eine Streichung dieses Paragrafen gegen europäisches und deutsches Verfassungsrecht verstoßen würde. Eine solche Rücknahme könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit von Gerichten korrigiert werden.

Miriam Vollmer, Partnerin einer Energierechtskanzlei, betont, dass der Gesetzgeber Spielräume hat, jedoch auch an europäische Vorgaben gebunden ist, die wirksame Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor verlangen. Insbesondere die EU-Lastenteilungsverordnung und die Erneuerbare-Energie-Richtlinie setzen klare Ziele für den Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien im Heizen. Das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021 fordert zudem, dass Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfen.

In der Branche ist der Absatz von Wärmepumpen gestiegen, mit einer Prognose von bis zu 300.000 verkauften Einheiten in diesem Jahr und 450.000 im nächsten Jahr. Diese Entwicklung wird durch staatliche Förderungen unterstützt.

Parallel dazu plant Bundesumweltminister Carsten Schneider, die Natur als Verbündeten im Klimaschutz zu stärken, indem er Maßnahmen zur Verbesserung der Ökosysteme vorschlägt, um Treibhausgase zu speichern. Sein Ziel ist es, bis 2045 insgesamt 77 Millionen Tonnen CO2 durch natürliche Klimaschutzmaßnahmen einzusparen. Dies umfasst unter anderem die Wiedervernässung von Mooren und den Umbau von Wäldern zu stabileren Mischwäldern.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 76,45EUR auf Ariva Indikation (01. Oktober 2025, 20:19 Uhr) gehandelt.