Zollstreit mit den USA: Maschinenbau in Deutschland kämpft um Aufträge!

Die deutschen Maschinenbauer sehen sich angesichts des anhaltenden Zollstreits mit den USA mit einem signifikanten Rückgang der Aufträge konfrontiert. Laut dem Branchenverband VDMA ist der Auftragseingang im August 2023 preisbereinigt um sieben Prozent gesunken. Dies betrifft sowohl die Bestellungen aus dem Inland, die um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgingen, als auch die Auslandsbestellungen, die um acht Prozent fielen. Besonders auffällig ist der Anstieg der Bestellungen aus den Ländern des Euroraums, die um 12 Prozent zulegten, während die Geschäfte mit dem Nicht-Euro-Ausland einen dramatischen Rückgang von 15 Prozent verzeichneten. Johannes Gernandt, Chefvolkswirt des VDMA, führt diesen Rückgang auf die unberechenbare Zollpolitik der USA zurück, die zu einer spürbaren Zurückhaltung bei den Bestellungen geführt hat.

Die Maschinenbauindustrie, die zu den Schlüsselindustrien Deutschlands zählt und rund 1,2 Millionen Menschen beschäftigt, ist stark exportorientiert. Unternehmen wie Siemens sind in dieser Branche aktiv und spüren die negativen Auswirkungen des Zollstreits. Der VDMA hat bereits seine Prognose für das Jahr 2023 gesenkt und erwartet einen preisbereinigten Produktionsrückgang von fünf Prozent. Für 2026 wird jedoch eine leichte Erholung mit einem Anstieg der Produktion um ein Prozent prognostiziert.

Ein zentrales Problem sind die hohen Zölle, die die Trump-Regierung auf viele Produkte erhebt. Während im Handelsabkommen zwischen der EU und den USA für die meisten Importe ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen ist, gelten für einen wachsenden Anteil der US-Maschinenimporte aus der EU Zölle von bis zu 50 Prozent auf den Metallanteil der Produkte. Dies betrifft insbesondere Motoren, Pumpen, Industrieroboter sowie Land- und Baumaschinen. Der VDMA hat bereits im August auf diese Problematik hingewiesen und betont, dass die hohen Zölle die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Maschinenbauer erheblich beeinträchtigen.

Insgesamt steht die Branche vor herausfordernden Zeiten, da die Unsicherheiten im internationalen Handel und die Zollpolitik der USA die Auftragslage und die zukünftige Entwicklung der deutschen Maschinenbauer belasten. Die Branche muss sich anpassen und Strategien entwickeln, um die negativen Auswirkungen der aktuellen Situation zu minimieren.

