Schock für 640 Mitarbeiter: Reemtsma-Werk in Langenhagen vor Schließung!

Rémi Guillon, Vorstand von Reemtsma, erklärte, dass rückläufige Produktionsmengen im klassischen Tabaksegment, hohe Kosten und strenge regulatorische Anforderungen die Schließung des Standorts unvermeidlich machen. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Überprüfung des globalen Fertigungsnetzwerks von Imperial Brands, die im Rahmen einer neuen Unternehmensstrategie bis 2030 durchgeführt wird.

Der Tabakkonzern Imperial Brands plant die Schließung seines Reemtsma-Werks in Langenhagen bei Hannover, was die Zukunft von 640 Mitarbeitern gefährdet. Das Unternehmen hat angekündigt, die Produktion an diesem Standort einzustellen, wobei entweder ein Verkauf oder eine vollständige Schließung in Betracht gezogen wird. Diese Entscheidung wurde mit hohen Produktionskosten und einer unzureichenden Auslastung des Werks begründet, das seit seiner Eröffnung im Jahr 1971 klassische Fabrikzigaretten, Feinschnitttabak und Tabaksticks für Tabakerhitzer produziert.

Die Gespräche mit dem Betriebsrat sollen umgehend beginnen, um das weitere Vorgehen zu klären. Ein Firmensprecher betonte, dass die Konsultationen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden sollen, bevor genauere Informationen zum Zeitplan und den nächsten Schritten bereitgestellt werden können. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat bereits Widerstand gegen die Schließungspläne angekündigt und fordert Imperial Brands auf, eine Perspektive für die Beschäftigten zu entwickeln. Die NGG sieht den Standort Langenhagen als besonders wichtig an, da es das letzte Reemtsma-Werk in Deutschland ist.

Finn Petersen, der Landesbezirksvorsitzende der NGG, äußerte sich überrascht über die Entscheidung, den Standort vollständig zu schließen, und warnte, dass selbst bei einem Verkauf nicht garantiert sei, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Unsicherheit über die Zukunft der Mitarbeiter ist groß, und es wird befürchtet, dass viele von ihnen keine Perspektive mehr haben.

Die Schließung des Werks in Langenhagen ist ein weiteres Zeichen für die Herausforderungen, mit denen die Tabakindustrie konfrontiert ist, insbesondere in einem sich wandelnden Marktumfeld, das durch sinkende Verkaufszahlen und zunehmende regulatorische Hürden geprägt ist.

Die Imperial Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 35,67EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.