Neuer CFO bei AUTO1 Group: Christian Wallentin bringt frischen Wind!

Wallentin bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen mit, zuletzt als stellvertretender CEO und CFO bei Hoist Finance. Dort war er für ein Transformationsprogramm verantwortlich und leitete die Finanzabteilung. Die Unternehmensführung zeigt sich optimistisch über Wallentins Fähigkeiten, die AUTO1 Group in ihrer Wachstumsstrategie zu unterstützen. Hakan Koç, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Christian Bertermann, CEO, betonen die Bedeutung von Bosers Beitrag zur finanziellen Stabilität und zum Wachstum des Unternehmens.

Die AUTO1 Group SE, Europas führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Finanzierung von Gebrauchtwagen, hat die Ernennung von Christian Wallentin zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. Wallentin wird seine Position am 1. Januar 2026 antreten und folgt auf Markus Boser, der nach zehn Jahren im Unternehmen zurücktritt. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Wallentin bereits am 1. Oktober 2025 in das Unternehmen eintreten, um bis zum Jahresende gemeinsam mit Boser zu arbeiten.

Parallel zur personellen Veränderung hat die AUTO1 Group auch ihre Produktionskapazitäten in Europa erweitert. Das Unternehmen eröffnet drei neue Produktionszentren in Italien, Österreich und den Niederlanden, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Diese neuen Standorte erhöhen die interne Aufbereitungskapazität auf bis zu 248.400 Fahrzeuge pro Jahr, was einem Anstieg von 38 % im Vergleich zu den vorherigen 179.900 Fahrzeugen entspricht. Aktuell werden bereits über 95 % der Fahrzeuge der Retail-Marke Autohero in eigenen Produktionszentren aufbereitet, was eine vollständige Kontrolle über den Qualitätsprozess ermöglicht.

Die neuen Produktionszentren schaffen rund 550 Arbeitsplätze in den jeweiligen Regionen und sollen bis Ende 2025 in Betrieb genommen werden. Der Standort in Dordrecht (Niederlande) hat bereits den Betrieb aufgenommen, während die anderen beiden Standorte in Wolkersdorf (Österreich) und Patrica (Italien) folgen werden. Karol Niznik, SVP Production, Logistics & Procurement, hebt hervor, dass die Expansion nicht nur die Produktionskapazitäten stärkt, sondern auch zur Schaffung lokaler Arbeitsplätze beiträgt.

Die AUTO1 Group, die 2012 gegründet wurde und mittlerweile in über 30 Ländern aktiv ist, erzielte 2024 einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro und verkaufte 690.000 Fahrzeuge. Das Unternehmen ist seit Februar 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im MDAX gelistet.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 29,49EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.