Staatsanleihen im Fokus: Euro-Bund-Future steigt trotz schwacher Wirtschaft

In den USA steht ein "Government Shutdown" bevor, da Republikaner und Demokraten sich nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen konnten. Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und führenden Demokraten könnte jedoch eine Lösung in Aussicht stellen. Die Unsicherheiten in den USA scheinen jedoch kaum Einfluss auf den deutschen Rentenmarkt zu haben.

Am Montag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Anleihemärkte, stieg um 0,21 Prozent auf 128,53 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,72 Prozent lag. Diese Entwicklung fand in einem Kontext statt, in dem die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone weiterhin schwach bleibt. Die am Montag veröffentlichten Zahlen zur Wirtschaftsstimmung (Economic Sentiment Indicator, ESI) aus der Eurozone bestätigten die mühsame wirtschaftliche Erholung, ohne jedoch signifikante Auswirkungen auf die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) zu haben. Experten der Dekabank erwarten, dass die EZB die Zinsen vorerst stabil halten wird, wobei mögliche Impulse aus den USA kommen könnten.

Am Dienstag bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen kaum. Der Euro-Bund-Future stieg leicht um 0,03 Prozent auf 128,69 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,70 Prozent lag. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer richtete sich auf die bevorstehenden Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, die für September eine Inflation von 2,3 Prozent prognostizieren. Diese Zahlen sind besonders relevant, da die EZB eine mittelfristige Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt.

Am Mittwoch blieben die Kurse deutscher Staatsanleihen stabil, mit einem leichten Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,09 Prozent auf 128,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag weiterhin bei 2,71 Prozent. Die Verbraucherpreise in der Eurozone stehen im Fokus, wobei die Inflation voraussichtlich leicht über dem Ziel der EZB liegen wird. Die Analysten von Helaba betonen, dass aufgrund des anhaltenden Preisdrucks und ungünstiger Basiseffekte keine Zinssenkungen durch die EZB zu erwarten sind.

Insgesamt bleibt die Marktlage von Unsicherheiten geprägt, sowohl in der Eurozone als auch in den USA, wobei die EZB voraussichtlich an ihrer abwartenden Haltung festhalten wird.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 128,6EUR auf Eurex (02. Oktober 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.