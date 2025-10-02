Lenzing AG: Strategiewechsel für nachhaltige Premiumfasern und Effizienzsteigerung!

Ein zentraler Bestandteil der neuen Strategie ist der Fokus auf Produkte mit höheren Margen, wie TENCEL, VEOCEL und LENZING ECOVERO. Lenzing beabsichtigt, sich schrittweise aus margenschwachen Commodity-Segmenten zurückzuziehen und die Produktionskapazitäten gezielt auf wachsende Anwendungsbereiche wie Hygiene, Verpackung und medizinische Anwendungen auszurichten. Zudem wird eine strategische Überprüfung des Produktionsstandorts in Indonesien eingeleitet, was zu einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung von bis zu 100 Millionen Euro führen könnte.

Die Lenzing AG, ein führender Anbieter regenerierter Cellulosefasern, hat am 29. September 2025 eine umfassende Strategie zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld vorgestellt. Angesichts anhaltender globaler Unsicherheiten, Handelskonflikte und steigender Kosten plant das Unternehmen, sich verstärkt auf margenstarke Premiumfasern zu konzentrieren und ineffiziente Produktionsstandorte zu optimieren.

Um die Kostenstruktur zu verbessern, plant Lenzing einen Personalabbau von etwa 600 Stellen, insbesondere im Verwaltungsbereich, was jährliche Einsparungen von über 45 Millionen Euro bis Ende 2027 zur Folge haben soll. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Effizienzprogramms, das auch eine Energieoptimierung an allen Produktionsstandorten umfasst, um den Energieverbrauch um mehr als fünf Prozent zu senken.

Trotz der Herausforderungen zeigt Lenzing in der ersten Jahreshälfte 2025 eine positive Entwicklung mit einem Anstieg von Ergebnis und Profitabilität. Der Vorstand bestätigt den Ausblick auf ein EBITDA, das über dem Vorjahreswert liegen soll, und strebt bis 2027 ein EBITDA von rund 550 Millionen Euro an, vorausgesetzt, das Marktumfeld bleibt stabil.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Standorte in Lenzing und Heiligenkreuz zu sichern, sind Investitionen von über 100 Millionen Euro bis Ende 2027 geplant. Diese Investitionen sollen die Innovationskraft und die umweltfreundliche Produktion weiter stärken. Lenzing bleibt sich seiner Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern bewusst und hat einen neuen Sozialplan vereinbart, um die Auswirkungen der Maßnahmen abzufedern.

Insgesamt zielt die Lenzing AG mit ihrer weiterentwickelten Strategie darauf ab, als globaler Marktführer im Bereich nachhaltiger Cellulosefasern zu agieren und sich auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten einzustellen.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 25,90EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.