    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Symrise: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleiben optimistisch – was jetzt?

    Symrise: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleiben optimistisch – was jetzt?
    Foto: Symrise

    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Symrise AG, einen führenden Hersteller von Aromen und Duftstoffen, vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt. Trotz dieser Anpassung bleibt die Einstufung auf "Buy". Analyst Charles Eden prognostiziert ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für Symrise, was unter der vorherigen Schätzung von 2,7 Prozent und der Konsensprognose von 3,3 Prozent liegt. Diese Anpassung des Kursziels reflektiert die gesunkene Bewertung innerhalb der Branche.

    Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für Symrise ebenfalls gesenkt, und zwar von 115 auf 105 Euro, während die Einstufung auf "Overweight" beibehalten wurde. Analyst Edward Hockin erwartet, dass das organische Wachstum des Unternehmens im Jahr 2026 erneut unter dem mittelfristigen Durchschnitt von 5 bis 7 Prozent liegen wird, und schätzt es auf 4 Prozent. Trotz der Reduzierung des Kursziels bleibt die Bewertung der Symrise-Aktien im Vergleich zur europäischen Konsumgüterbranche attraktiv.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Symrise AG!
    Long
    70,00€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    80,00€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 13,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Anpassungen der Kursziele durch beide Banken sind Teil eines breiteren Trends, der die Herausforderungen widerspiegelt, mit denen Unternehmen in der Aromen- und Duftstoffindustrie konfrontiert sind. Diese Herausforderungen umfassen unter anderem steigende Rohstoffpreise und veränderte Verbrauchergewohnheiten, die sich auf die Nachfrage nach bestimmten Produkten auswirken können.

    Zusätzlich zu den Kurszielanpassungen hat die Symrise AG kürzlich eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die zeigt, dass die Norges Bank, die norwegische Zentralbank, ihren Anteil an Symrise auf 3,07 Prozent erhöht hat. Dies könnte auf ein wachsendes Interesse institutioneller Investoren an dem Unternehmen hinweisen, trotz der aktuellen Marktentwicklungen.

    Insgesamt zeigt die Situation von Symrise, dass das Unternehmen zwar vor Herausforderungen steht, jedoch weiterhin als attraktiv angesehen wird, was sich in den Kaufempfehlungen der Analysten widerspiegelt. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um die Markterwartungen zu bestätigen oder zu widerlegen und könnten weitere Impulse für die Aktienkurse liefern.



    Symrise

    -0,40 %
    +1,38 %
    -9,38 %
    -17,54 %
    -38,65 %
    -24,56 %
    -36,37 %
    +40,09 %
    +343,68 %
    ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 74,98EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Symrise: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleiben optimistisch – was jetzt? Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Symrise AG, einen führenden Hersteller von Aromen und Duftstoffen, vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt. Trotz dieser Anpassung bleibt die Einstufung auf "Buy". …