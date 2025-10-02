Symrise: Kursziel gesenkt, aber Analysten bleiben optimistisch – was jetzt?

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für Symrise ebenfalls gesenkt, und zwar von 115 auf 105 Euro, während die Einstufung auf "Overweight" beibehalten wurde. Analyst Edward Hockin erwartet, dass das organische Wachstum des Unternehmens im Jahr 2026 erneut unter dem mittelfristigen Durchschnitt von 5 bis 7 Prozent liegen wird, und schätzt es auf 4 Prozent. Trotz der Reduzierung des Kursziels bleibt die Bewertung der Symrise-Aktien im Vergleich zur europäischen Konsumgüterbranche attraktiv.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Symrise AG, einen führenden Hersteller von Aromen und Duftstoffen, vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt. Trotz dieser Anpassung bleibt die Einstufung auf "Buy". Analyst Charles Eden prognostiziert ein organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent für Symrise, was unter der vorherigen Schätzung von 2,7 Prozent und der Konsensprognose von 3,3 Prozent liegt. Diese Anpassung des Kursziels reflektiert die gesunkene Bewertung innerhalb der Branche.

Die Anpassungen der Kursziele durch beide Banken sind Teil eines breiteren Trends, der die Herausforderungen widerspiegelt, mit denen Unternehmen in der Aromen- und Duftstoffindustrie konfrontiert sind. Diese Herausforderungen umfassen unter anderem steigende Rohstoffpreise und veränderte Verbrauchergewohnheiten, die sich auf die Nachfrage nach bestimmten Produkten auswirken können.

Zusätzlich zu den Kurszielanpassungen hat die Symrise AG kürzlich eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die zeigt, dass die Norges Bank, die norwegische Zentralbank, ihren Anteil an Symrise auf 3,07 Prozent erhöht hat. Dies könnte auf ein wachsendes Interesse institutioneller Investoren an dem Unternehmen hinweisen, trotz der aktuellen Marktentwicklungen.

Insgesamt zeigt die Situation von Symrise, dass das Unternehmen zwar vor Herausforderungen steht, jedoch weiterhin als attraktiv angesehen wird, was sich in den Kaufempfehlungen der Analysten widerspiegelt. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um die Markterwartungen zu bestätigen oder zu widerlegen und könnten weitere Impulse für die Aktienkurse liefern.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 74,98EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.