H&R GmbH: Stimmrechtsanteil auf 77,65 % – Was bedeutet das für Investoren?

Der Grund für die Erhöhung des Stimmrechtsanteils ist der Vollzug eines Einbringungsvertrages, durch den Aktien von verschiedenen Gesellschaften, darunter die H&R Holding GmbH und die SRS-Schmierstoff Vertrieb GmbH, in die H&R Beteiligung GmbH eingebracht wurden. Diese Transaktion wurde am 25. September 2025 vollzogen, was auch das Datum der Schwellenberührung darstellt.

Am 30. September 2025 veröffentlichte die H&R GmbH & Co. KGaA eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten, der durch die H&R Beteiligung GmbH, eine Tochtergesellschaft der H&R Holding GmbH, sowie durch Nils Hansen, einen der Hauptaktionäre, erfolgt ist. Der Erwerb führte dazu, dass der Stimmrechtsanteil der H&R Beteiligung GmbH auf 77,65 % anstieg, was eine signifikante Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 71,48 % lag.

In einer weiteren Mitteilung vom 1. Oktober 2025 erklärte Nils Hansen, dass die H&R Holding GmbH und die H&R Beteiligung GmbH die Schwelle von 75 % der Stimmrechte überschritten haben. Dies geschah durch ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot sowie durch den Erwerb von Aktien an der Börse. Die Mitteilenden Personen beabsichtigen, ihre Anteile weiter zu konsolidieren und streben ein langfristiges Engagement bei der H&R GmbH & Co. KGaA an. Es wird jedoch betont, dass keine wesentlichen Änderungen in der Unternehmensführung oder der Kapitalstruktur angestrebt werden.

Die Finanzierung der Erwerbe erfolgte teilweise durch Fremdmittel, während die Einbringung der Aktien in die H&R Beteiligung GmbH ohne Verwendung finanzieller Mittel stattfand. Die Mitteilung hebt hervor, dass die Mitteilenden Personen keine über die Stimmrechtsausübung hinausgehenden Einflussnahmen auf die Unternehmenspolitik beabsichtigen.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung von H&R GmbH & Co. KGaA eine strategische Neuausrichtung und Konsolidierung der Stimmrechte, die auf eine langfristige Stabilität und Kontrolle innerhalb des Unternehmens abzielt. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen und die damit verbundenen finanziellen Strategien sind von erheblichem Interesse für Investoren und Marktbeobachter.

Die H&R Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 4,97EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.