Vossloh übernimmt Sateba: Umsatzprognose für 2025 steigt auf bis zu 1,4 Mrd. €!

Die operative Marge (EBIT-Marge) soll 2025 weiterhin bei etwa 9 Prozent liegen, mit einer Schwankungsbreite von plus oder minus einem halben Prozentpunkt. In der aktualisierten Prognose sind neben den Übernahmeeffekten auch Belastungen durch Wechselkurs- und Zollkosten berücksichtigt. Ursprünglich hatte Vossloh mit einem früheren Abschluss der Übernahme gerechnet, was zu höheren Konsolidierungsbeiträgen in diesem Jahr geführt hätte.

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat die Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba erfolgreich abgeschlossen und passt nun seine Jahresprognose an. Der Umsatz wird für das Jahr 2025 voraussichtlich zwischen 1,33 und 1,4 Milliarden Euro liegen, was eine Steigerung im Vergleich zu 1,21 Milliarden Euro im Vorjahr darstellt. Vor der Übernahme hatte Vossloh mit einem Umsatz von 1,25 bis 1,325 Milliarden Euro gerechnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird nun auf 116 bis 126 Millionen Euro geschätzt, anstelle der zuvor prognostizierten 110 bis 120 Millionen Euro. Im Vorjahr lag das EBIT bei über 105 Millionen Euro.

Sateba, mit Hauptsitz in Paris, zählt zu den führenden Herstellern von Betonschwellen in Europa und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 19 Produktionsstandorten in zehn europäischen Ländern. Die Produktionskapazität beträgt etwa vier Millionen Schwellen pro Jahr. Vossloh bringt bereits umfangreiche Erfahrungen im Betonschwellengeschäft auf den nordamerikanischen und australischen Märkten mit und erweitert durch die Übernahme sein Portfolio in Europa.

Die Vereinbarung zur Übernahme wurde im Juli 2024 mit dem bisherigen Eigentümer TowerBrook Capital Partners L.P. getroffen, wobei Vossloh 100 Prozent von Sateba für rund 450 Millionen Euro erwarb. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt hauptsächlich durch Fremdkapital, unterstützt durch eine Kapitalerhöhung im November 2024. Sateba erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von etwa 350 Millionen Euro.

Vossloh CEO Oliver Schuster betont, dass die Übernahme es dem Unternehmen ermöglicht, seinen europäischen Kunden umfassendere Lösungen anzubieten und die Innovationskraft sowie die Nachhaltigkeitsstrategie von Vossloh zu stärken. Die vollständige Integration von Sateba in die Vossloh-Gruppe wird als wichtiger Schritt zur Stärkung der Marktposition in Europa angesehen.

