UmweltBank AG: Kaufempfehlung mit Kursziel 9,50 EUR bis 2026!

Die Strategie der UmweltBank fokussiert sich auf die Verbesserung des Risikoprofils und die Steigerung der Rentabilität. Ein zentrales Element ist das Wachstum der Kundeneinlagen, die bis 2028 von 3,9 Milliarden EUR auf 5,9 Milliarden EUR anwachsen sollen. Hierbei wird das im Juli 2025 eingeführte grüne Girokonto eine entscheidende Rolle spielen. Zudem plant die Bank, ihre Beteiligungen bis Ende 2026 mehrheitlich zu veräußern, um die Kapitalquote weiter zu verbessern und die frei gewordenen Mittel für das Kreditgeschäft zu nutzen.

Die UmweltBank AG hat in einer aktuellen Research-Studie von GBC AG eine Kaufempfehlung erhalten, mit einem Kursziel von 9,50 EUR bis Ende 2026. Die Empfehlung basiert auf der jüngsten Kapitalerhöhung, die einen Bruttoemissionserlös von 20,66 Millionen EUR generierte. Dieses frische Eigenkapital soll primär zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Expansion des Kreditgeschäfts verwendet werden. Die Eigenkapitalquote der Bank stieg nach der Kapitalerhöhung voraussichtlich auf 16,6 %, was einen komfortableren Puffer über der regulatorischen Vorgabe von 15,6 % darstellt.

Das Kreditgeschäft hat in der Vergangenheit unter einem geringen Eigenkapitalpuffer gelitten, soll jedoch bis 2028 auf bis zu 4,0 Milliarden EUR anwachsen. Dies wird durch die Veräußern von Beteiligungen und die Verbesserung des Eigenkapitals unterstützt. Die Bank erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein Vorsteuerergebnis zwischen 5 und 10 Millionen EUR sowie einen Anstieg des Zinsergebnisses auf 60 bis 65 Millionen EUR.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Wachstum des Einlagengeschäfts, das bis Ende 2025 auf 4,3 Milliarden EUR steigen soll. Die Beendigung der Tätigkeit des Bafin-Sonderbeauftragten könnte zudem die Kreditvergabe erleichtern, da die Kapitalanforderungen perspektivisch gesenkt werden könnten.

Für die kommenden Jahre wird ein kontinuierlicher Anstieg des Zinsergebnisses auf bis zu 85,35 Millionen EUR bis 2027 prognostiziert. Das Provisions- und Handelsergebnis soll ebenfalls zunehmen, was auf geplante Anleihe- und ETF-Emissionen zurückzuführen ist. Trotz der Herausforderungen erwartet die UmweltBank eine Verbesserung des Vorsteuerergebnisses und plant, nach zwei Jahren ohne Dividende, im Jahr 2025 wieder eine Ausschüttung vorzunehmen.

Insgesamt wird die UmweltBank AG als gut positioniert angesehen, um von den aktuellen Marktbedingungen zu profitieren, und erhält daher das Rating „Kaufen“.

Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 4,025EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.