adesso SE: Neue Stimmrechtsmitteilungen und wichtige Veränderungen!
Die adesso SE, ein Unternehmen mit Sitz in Dortmund, hat am 30. September 2025 eine Gesamtstimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die gemäß § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erfolgt ist. Diese Mitteilung zielt auf eine europaweite Verbreitung ab und informiert über die neue Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens, die nun bei 6.528.220 liegt. Es wurden keine Mehrstimmrechte angegeben, was bedeutet, dass alle Stimmrechte gleichwertig sind. Diese Veröffentlichung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die durch die EQS Group bereitgestellt werden.
Zusätzlich wurde am 1. Oktober 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die ebenfalls gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Erwerb und die Veräußern von Aktien mit Stimmrechten durch die FIL Limited, eine in Hamilton, Bermuda, ansässige juristische Person, verursacht wurde. Am 25. September 2025 überschritt FIL Limited die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 2,81 % der Gesamtstimmrechte an der adesso SE. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der FIL Limited 3,03 % der Stimmrechte hielt.
Die adesso SE hat sich in den letzten Jahren als ein bedeutender Akteur im Bereich der IT-Dienstleistungen etabliert, insbesondere in der Softwareentwicklung und der digitalen Transformation. Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilungen ist ein wichtiger Schritt für die Transparenz und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, die für börsennotierte Unternehmen gelten. Die Mitteilungen sind für Investoren und Analysten von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Veränderungen im Stimmrechtsanteil geben.
Die EQS Group, die für die Übermittlung dieser Mitteilungen verantwortlich ist, bietet einen umfassenden Service für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten und die Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten. Die adesso SE bleibt bestrebt, ihre Aktionäre und die Öffentlichkeit über relevante Entwicklungen und Änderungen in der Unternehmensstruktur zu informieren. Die nächste Hauptversammlung und weitere relevante Ereignisse werden voraussichtlich in den kommenden Monaten bekannt gegeben, was für Investoren von Interesse sein könnte.
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 97,75EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.