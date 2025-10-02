adesso SE: Neue Stimmrechtsmitteilungen und wichtige Veränderungen!

Die adesso SE, ein Unternehmen mit Sitz in Dortmund, hat am 30. September 2025 eine Gesamtstimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die gemäß § 41 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erfolgt ist. Diese Mitteilung zielt auf eine europaweite Verbreitung ab und informiert über die neue Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens, die nun bei 6.528.220 liegt. Es wurden keine Mehrstimmrechte angegeben, was bedeutet, dass alle Stimmrechte gleichwertig sind. Diese Veröffentlichung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die durch die EQS Group bereitgestellt werden.

Zusätzlich wurde am 1. Oktober 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die ebenfalls gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Erwerb und die Veräußern von Aktien mit Stimmrechten durch die FIL Limited, eine in Hamilton, Bermuda, ansässige juristische Person, verursacht wurde. Am 25. September 2025 überschritt FIL Limited die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 2,81 % der Gesamtstimmrechte an der adesso SE. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der FIL Limited 3,03 % der Stimmrechte hielt.