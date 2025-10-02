Übernahme für 8 Milliarden USD: Merus glänzt im Onkologie-Sektor!

Merus ist ein innovatives Onkologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von bispezifischen und trispezifischen Antikörpertherapeutika spezialisiert hat, die als Multiclonics bezeichnet werden. Das Hauptprodukt von Merus, Petosemtamab, ist ein bispezifischer Antikörper, der das Potenzial hat, sowohl als erster als auch als bester seiner Klasse bei Kopf-Hals-Krebs zu gelten. Petosemtamab hat bereits zwei Breakthrough Therapy Designations (BTD) von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für First- und Second-Line-Indikationen erhalten.

Die HBM Healthcare Investments AG hat bekannt gegeben, dass ihr Portfoliounternehmen Merus von Genmab für 8 Milliarden USD in bar übernommen wird. Der Übernahmepreis von 97 USD pro Aktie stellt einen Aufschlag von 41 Prozent auf den Schlusskurs vom letzten Freitag dar. HBM Healthcare Investments, ein führender Investor im Gesundheitssektor, hält derzeit 1 Million Aktien von Merus, was einem Anteil von etwa 1,2 % entspricht. Seit 2021 hat HBM insgesamt 31,4 Millionen USD in Merus investiert.

Zusätzlich zu dieser Übernahme hat HBM Healthcare Investments im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 einen Nettoinventarwert (NAV) von 251,78 CHF pro Aktie erreicht, was einem Anstieg von 16,4 Prozent entspricht. Dies führte zu einem Quartalsgewinn von 236 Millionen CHF, der den währungsbedingten Verlust aus dem ersten Quartal mehr als ausglich. Für das erste Halbjahr wird ein Gewinn von 96 Millionen CHF und ein Anstieg des NAV um 6,1 Prozent in Schweizer Franken (17,8 Prozent in US-Dollar) erwartet. Der Aktienkurs von HBM stieg im gleichen Zeitraum um 4,0 Prozent, bleibt jedoch mit einem Abschlag von 28 Prozent zum Nettoinventarwert.

Die positive Entwicklung im zweiten Quartal wird auf die wiederbelebte Dynamik bei den börsennotierten Portfoliounternehmen zurückgeführt, insbesondere durch positive klinische Studienergebnisse von Unternehmen wie Abivax, Mineralys, Upstream Bio und UniQure sowie durch Übernahmeangebote für Merus und andere Unternehmen. HBM Healthcare Investments zeigt sich optimistisch für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres und erwartet weitere positive Impulse aus ihren Beteiligungen. Die endgültigen Halbjahresergebnisse werden am 24. Oktober 2025 veröffentlicht.

Die HBM Healthcare Investments Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 196,1EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.