Knaus Tabbert AG: Stimmrechtsänderung und gesenkte Gewinnprognose!

Am 29. September 2025 veröffentlichte die Knaus Tabbert AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informierte über eine signifikante Änderung der Stimmrechtsanteile des Unternehmens. Der Mitteilungspflichtige, die Value8 NV mit Sitz in Amsterdam, erwarb am 22. September 2025 einen Anteil von 5,06 % an den Stimmrechten der Knaus Tabbert AG, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 3,34 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 10.377.259.

Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab es ein Research Update von First Berlin Equity Research, das die Gewinnprognose für Knaus Tabbert AG für das Jahr 2025 nach unten korrigierte. Analyst Ellis Acklin bestätigte seine Kaufempfehlung, senkte jedoch das Kursziel von 27,00 Euro auf 24,00 Euro. Trotz der gesenkten Gewinnprognose wird ein Umsatz von rund 1 Milliarde Euro erwartet. Die Gewinnmargen sind jedoch aufgrund der volatilen Zusammensetzung der verkauften Fahrzeuge beeinträchtigt. Der Absatz setzt sich aus neu produzierten Wohnwagen, abgebauten alten Beständen und Fahrzeugen, die von insolventen Händlern zurückgekauft wurden, zusammen.