Knaus Tabbert AG: Stimmrechtsänderung und gesenkte Gewinnprognose!
Am 29. September 2025 veröffentlichte die Knaus Tabbert AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informierte über eine signifikante Änderung der Stimmrechtsanteile des Unternehmens. Der Mitteilungspflichtige, die Value8 NV mit Sitz in Amsterdam, erwarb am 22. September 2025 einen Anteil von 5,06 % an den Stimmrechten der Knaus Tabbert AG, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 3,34 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 10.377.259.
Zusätzlich zu dieser Mitteilung gab es ein Research Update von First Berlin Equity Research, das die Gewinnprognose für Knaus Tabbert AG für das Jahr 2025 nach unten korrigierte. Analyst Ellis Acklin bestätigte seine Kaufempfehlung, senkte jedoch das Kursziel von 27,00 Euro auf 24,00 Euro. Trotz der gesenkten Gewinnprognose wird ein Umsatz von rund 1 Milliarde Euro erwartet. Die Gewinnmargen sind jedoch aufgrund der volatilen Zusammensetzung der verkauften Fahrzeuge beeinträchtigt. Der Absatz setzt sich aus neu produzierten Wohnwagen, abgebauten alten Beständen und Fahrzeugen, die von insolventen Händlern zurückgekauft wurden, zusammen.
Ein zentrales Problem bleibt der Überbestand in den Vertriebskanälen, der branchenweit zu Preisnachlässen führt. Die angepasste Gewinnprognose sieht nun eine AEBITDA-Marge von 3,2 % bis 4,2 % vor, im Vergleich zu zuvor 5,0 % bis 5,5 %. First Berlin hat auch die Gewinnziele für 2026 reduziert, bis klare Anzeichen für eine Besserung der Lagerbestandsproblematik erkennbar sind. Das aktualisierte DCF-Modell weist einen fairen Wert von 24 Euro aus, was die Kaufempfehlung mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 52 % untermauert.
Insgesamt zeigt die Knaus Tabbert AG sowohl positive Umsatzprognosen als auch Herausforderungen in der Gewinnentwicklung, die durch Marktbedingungen und interne Bestandsprobleme beeinflusst werden. Die Investoren sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, insbesondere im Hinblick auf die Stimmrechtsänderungen und die Anpassungen der Gewinnprognosen.
Die Knaus Tabbert Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 15,88EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.