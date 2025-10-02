Eurobattery Minerals: Kapitalerhöhung sichert Aktionärsrechte und Zukunft!

Die Emissionsbedingungen umfassen unter anderem, dass ein deutscher Investor das Recht zur Zeichnung der Aktien erhält. Die Zeichnung ist verbindlich und muss innerhalb von drei Tagen nach dem Beschluss über die Ausgabe erfolgen. Die Zahlung für die gezeichneten Aktien muss spätestens am vierten Bankarbeitstag nach Erhalt der Zuteilungsbenachrichtigung erfolgen. Die neuen Aktien berechtigen ab dem ersten Stichtag nach der Eintragung im Handelsregister zur Dividendenzahlung.

Am 29. September 2025 hat der Aufsichtsrat des schwedischen Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB, das an den Börsen Nordic Growth Market und Stuttgart notiert ist, eine Kapitalerhöhung beschlossen. Diese Maßnahme erfolgt auf Grundlage der Genehmigung der Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 und sieht die Ausgabe von bis zu 18.750.000 neuen Aktien zu einem Preis von 0,06 SEK pro Aktie vor. Das Hauptziel dieser Kapitalerhöhung ist es, den Aktionären, die aufgrund administrativer Probleme nicht an einer vorherigen Vorzugsaktienemission teilnehmen konnten, die Möglichkeit zu geben, an der aktuellen Emission zu denselben Bedingungen teilzunehmen.

Bei vollständiger Zeichnung der neuen Aktien würde sich die Gesamtzahl der Aktien des Unternehmens von 849.556.961 auf 868.306.961 erhöhen, während das Aktienkapital um maximal 25.655,56 SEK ansteigt. Nordic Issuing AB fungiert als Emissionsagent, während die Rechtsberatung von Foyen Advokatfirma i Sverige KB übernommen wird.

Die Kapitalerhöhung wird als notwendig erachtet, um den Aktionären, die zuvor ausgeschlossen waren, die Teilnahme zu ermöglichen und somit das Recht der Aktionäre auf gleichwertige Bedingungen zu wahren. Der festgelegte Bezugspreis von 0,06 SEK pro Aktie entspricht dem Preis der bereits abgeschlossenen Vorzugsaktienemission und wird als marktgerecht angesehen.

Eurobattery Minerals AB verfolgt das Ziel, Europa mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen autark zu machen und konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten zur Gewinnung von Nickel, Kobalt und Kupfer. Diese Rohstoffe sind entscheidend für die Herstellung von Batterien und somit für die Energiewende und eine nachhaltige Zukunft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kapitalerhöhung von Eurobattery Minerals AB einen wichtigen Schritt darstellt, um die Aktionärsstruktur zu stärken und die finanziellen Mittel für zukünftige Projekte zu sichern, die zur Förderung einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Wirtschaft beitragen sollen.

Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,80 % und einem Kurs von 0,007EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2025, 17:36 Uhr) gehandelt.