Deutschland unvorbereitet: Drohnenbedrohung aus Russland alarmiert Experten!

Schöllhorn wies darauf hin, dass die militärischen Aktivitäten Russlands, wie das Fliegen von Militärjets und Drohnen über NATO-Gebiet, darauf abzielen, die Grenzen zu testen und ein Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung zu erzeugen. Diese Taktik wird als Teil einer Strategie von Präsident Wladimir Putin gesehen, um Druck auf die NATO auszuüben und die Reaktionen der westlichen Staaten zu beobachten.

Deutschland ist nach Einschätzung von Michael Schöllhorn, dem Vorstandschef der Airbus-Militärsparte, unzureichend auf die Bedrohung durch feindliche Drohnen, insbesondere aus Russland, vorbereitet. In einem Interview im Podcast "Ronzheimer" äußerte Schöllhorn, dass sowohl die Abwehrtechnologien als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen unzureichend seien. Er betonte, dass das deutsche System zu langsam reagiere, um sich an die schnell wachsende Bedrohungslage anzupassen.

Ein zentrales Problem sei die Resilienz moderner Drohnen gegen die herkömmlichen Störmethoden der Polizei. Schöllhorn stellte fest, dass es eine rechtliche Lücke gibt, die die Handlungsfähigkeit der Sicherheitskräfte einschränkt. Es sei unklar, wer im Falle eines Drohnenangriffs welche Maßnahmen ergreifen darf. Die Verantwortung könnte zwischen der Polizei, der Bundeswehr und den Betreibern von kritischen Infrastrukturen schwanken, was die Reaktionsfähigkeit im Ernstfall gefährdet.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bewaffnung der Bundeswehr zur Abwehr von Drohnen. Schöllhorn betonte, dass im Zweifel nur die Bundeswehr befugt sei, eine Drohne abzuschießen, jedoch fehle es an geeigneten Waffensystemen. Insbesondere über urbanen Gebieten sei der Einsatz von Luft-Luft-Raketen nicht praktikabel, was die Verteidigungsfähigkeit weiter einschränkt.

Insgesamt zeigt Schöllhorns Analyse, dass Deutschland in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage dringenden Handlungsbedarf hat. Die Herausforderungen durch feindliche Drohnen erfordern nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch eine klare rechtliche Regelung, um die Sicherheitskräfte in die Lage zu versetzen, effektiv auf Bedrohungen zu reagieren. Die Notwendigkeit, die Abwehrkapazitäten zu stärken und rechtliche Unsicherheiten zu beseitigen, wird in Anbetracht der geopolitischen Entwicklungen immer dringlicher.

