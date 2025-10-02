Continental: UBS und JPMorgan heben Kursziele – Positive Quartalsprognosen!

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan Continental ebenfalls analysiert und die Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Jose M. Asumendi betonte in seiner Einschätzung, dass Continental ein robustes Quartal inmitten von Marktunsicherheiten erwartet. Diese Einschätzungen der beiden Banken spiegeln ein positives Marktumfeld für Continental wider, das sich durch eine steigende Nachfrage und eine verbesserte operative Performance auszeichnet.

Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktien des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns Continental nach einem Informationsgespräch mit Analysten auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Schnelleinschätzung äußerte Analyst David Lesne, dass es positive Signale in Bezug auf die am 6. November anstehenden Quartalszahlen gebe. Besonders hervorgehoben wurde die operative Ergebnis-Marge im dritten Quartal sowie die verbesserte Auftragslage in den letzten Wochen. Der Auftragseingang für Winterreifen sei stark, und der Start ins vierte Quartal sei vielversprechend verlaufen.

Die bevorstehenden Quartalszahlen am 6. November werden von Investoren und Analysten mit Spannung erwartet, da sie Aufschluss über die aktuelle Geschäftslage und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens geben könnten. Die positiven Signale, die UBS und JPMorgan identifiziert haben, könnten darauf hindeuten, dass Continental in der Lage ist, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten und möglicherweise sogar von der aktuellen Marktsituation zu profitieren.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der beiden Banken, dass das Vertrauen in Continental trotz der allgemeinen Unsicherheiten im Markt hoch ist. Die starke Auftragslage, insbesondere im Bereich der Winterreifen, und die positive Entwicklung der operativen Marge könnten dazu beitragen, dass das Unternehmen seine Marktposition festigt und möglicherweise sogar ausbaut. Investoren sollten die kommenden Quartalszahlen genau beobachten, um weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die strategischen Ausrichtungen von Continental zu erhalten.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 57,52EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.