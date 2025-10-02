Schloss Wachenheim AG: Enttäuschende Zahlen, aber Kaufempfehlung bleibt!

Die finanziellen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 waren enttäuschend und lagen sowohl unter den eigenen Prognosen als auch unter der Unternehmensguidance. Der Umsatz stieg um 1,3 % auf 447,4 Millionen Euro, was unter den erwarteten 459,2 Millionen Euro lag. Das EBIT fiel um 3,7 % auf 27,2 Millionen Euro, während ein EBIT von 31,1 Millionen Euro prognostiziert worden war. Die schwache Konsumstimmung, insbesondere durch Änderungen in der US-Handelspolitik, trug zur schwächeren Performance im vierten Quartal bei.

Die Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) hat am 30. September 2025 ein Research Update veröffentlicht, in dem die endgültigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2025 endete, präsentiert werden. Analyst Simon Scholes von First Berlin Equity Research hat die Kaufempfehlung (BUY) bekräftigt, jedoch das Kursziel von 21,00 Euro auf 19,00 Euro gesenkt.

Für das kommende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet das Management von Schloss Wachenheim eine leichte Steigerung bei Volumen und Umsatz sowie ein EBIT im Bereich von 30 bis 33 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung wird hauptsächlich durch die Segmente Deutschland und Frankreich unterstützt. In Deutschland könnte die expansive Fiskalpolitik der Regierung sowie steigende Löhne die Konsumstimmung verbessern. In Frankreich wird ein positiver Einfluss durch Veränderungen im Produktmix und bei den Einkaufspreisen erwartet, was die Bruttomarge steigern sollte.

Das im August 2025 zwischen der EU und den USA geschlossene Zollabkommen wird zwar die wirtschaftliche Aktivität dämpfen, hat jedoch die Unsicherheit verringert. In Übereinstimmung mit der Unternehmensguidance wurden die Umsatz- und EBIT-Prognosen für 2025/26 um 5 % bzw. 11,6 % gesenkt.

Die Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG ist für den 20. November 2025 in Trier angesetzt. Zu den Tagesordnungspunkten gehören die Genehmigung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die Wahl des Abschlussprüfers. Der Vorstand schlägt eine Dividende von 0,60 Euro pro Aktie vor, was insgesamt 4,75 Millionen Euro ausmacht.

Insgesamt bleibt die Kaufempfehlung bestehen, jedoch mit einem reduzierten Kursziel, was ein Aufwärtspotenzial von 30 % signalisiert.

