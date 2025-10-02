Future Fuels startet Uran-Exploration im Hornby Basin: Chancen nutzen!

Die Mobilisierung konzentriert sich auf eine bodengestützte Gravitationsuntersuchung mit 680 Stationen im Mountain Lake-Uransystem, die eine Fläche von etwa 2.000 Hektar abdecken wird. Diese Untersuchung wird durch einen Hubschrauber unterstützt und basiert auf den Erfolgen zweier früherer Studien aus den Jahren 2022 und 2024, die die Effektivität der Gravitation zur Unterscheidung zwischen verschiedenen geologischen Einheiten nachgewiesen haben. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in die Planung der ersten Bohrkampagne von Future Fuels im Hornby-Becken im Jahr 2026 einfließen.

Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) hat am 1. Oktober 2025 den Start der Mobilisierung von Personal und Ausrüstung für die erste Phase seines Explorationsprogramms im Hornby Basin bekannt gegeben. Dieses Projekt, das sich 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk in Nunavut befindet, umfasst das geologisch vielversprechende Hornby-Becken mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, einschließlich des historischen Mountain Lake-Systems. Zusätzlich besitzt das Unternehmen das Konzessionsgebiet Covette in Quebec.

Das Explorationsprogramm für 2025 zielt darauf ab, die historischen Gravitationsmessungen von IsoEnergy Ltd. zu ergänzen und auf stark anomale radioaktive Geröllzüge in der Nähe der Seen Curiosity und Sauna auszuweiten. Historische Arbeiten haben gezeigt, dass Gravitation ein effektives Instrument zur Kartierung von Uranmineralisierung und stratigraphischen Einheiten ist.

Die geplante Untersuchung wird die Gravitationsdatensätze um über 500 % erweitern und soll wertvolle geologische Erkenntnisse über die Uranmineralsysteme im Mountain Lake liefern. Die Datenerfassung wird voraussichtlich innerhalb von 20 Tagen abgeschlossen sein, mit ersten Ergebnissen im Spätherbst 2025.

Rob Leckie, Präsident und CEO von Future Fuels, äußerte sich optimistisch über den Start des Feld-Explorationsprogramms und betonte die Bedeutung der Gravitationsuntersuchung für das Verständnis der Mineralisierung im Mountain Lake. Das Unternehmen verpflichtet sich zudem, die Exploration unter höchsten Umweltstandards durchzuführen und arbeitet eng mit der Kitikmeot Inuit Association sowie der lokalen Gemeinschaft zusammen.

Zukünftig plant Future Fuels ein Diamantbohrprogramm im Jahr 2026, um die ersten Untergrunduntersuchungen im Hornby Basin durchzuführen. Angesichts der wachsenden globalen Nachfrage nach Uran und der geopolitischen Entwicklungen wird das Hornby-Projekt als strategisch wichtig erachtet, um Investoren attraktive Chancen in einem sich wandelnden Markt zu bieten.

Die Future Fuels Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,49 % und einem Kurs von 0,50EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.