Scout24 SE: Aktienrückkauf stärkt Investorvertrauen – Alle Details!

Die Rückkäufe wurden ausschließlich über regulierte Märkte oder multilaterale Handelssysteme durchgeführt, wobei ein beauftragtes Kreditinstitut die Transaktionen abwickelte. Die einzelnen Rückkäufe umfassten unterschiedliche Stückzahlen und wurden zu variierenden gewichteten Durchschnittskursen durchgeführt. So wurden am 22. September 2025 beispielsweise 345 Aktien zu einem Kurs von 104,58 Euro zurückgekauft, während am 24. September 2025 3.533 Aktien zu einem Kurs von 104,05 Euro erworben wurden. Insgesamt summiert sich die Anzahl der seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 26. September 2025 auf 451.577 Aktien.

Am 29. September 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Im Zeitraum vom 22. bis 26. September 2025 erwarb das Unternehmen im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms insgesamt 24.374 Aktien. Dieses Rückkaufprogramm wurde bereits am 3. April 2025 angekündigt und verfolgt das Ziel, den Wert der Aktien zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Zusätzlich wurde am selben Tag eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die Veränderungen im Stimmrechtsanteil der Scout24 SE dokumentiert. Der Mitteilung zufolge hat das Ministry of Finance on behalf of the State of Norway am 23. September 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten und hält nun 2,97 % der Stimmrechte an der Scout24 SE. Dies stellt einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der ein Anteil von 3,10 % angegeben wurde.

Die Scout24 SE, mit Sitz in Berlin, ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Immobilienplattformen und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für Käufer, Verkäufer und Mieter an. Die Aktienrückkäufe und die damit verbundenen Mitteilungen sind Teil der Bemühungen des Unternehmens, Transparenz gegenüber den Investoren zu gewährleisten und die Marktposition zu stärken.

Für detaillierte Informationen zu den Rückkäufen und den Stimmrechtsanteilen verweist die Scout24 SE auf ihre Investor-Relations-Website. Die Mitteilungen wurden über den EQS News-Service verbreitet, der gesetzliche Meldepflichten und Unternehmensnachrichten abdeckt.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 106,0EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.