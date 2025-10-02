Afrika Gold AG: Delisting und Mine-Verkauf – Ein Wendepunkt für Investoren?

Im Zusammenhang mit der Lancaster Mine in Südafrika hat die Gesellschaft Schwierigkeiten, einen geeigneten Betreiber zu finden. Mehrere potenzielle Kandidaten scheiterten daran, die erforderlichen behördlichen Auflagen zu erfüllen, insbesondere in Bezug auf die Erlangung einer Wasserlizenz und die Klärung von Altlasten mit dem Stromversorger. Obwohl anfangs eine Vereinbarung mit einem Betreiber erfolgreich umgesetzt wurde, führten interne Konflikte und finanzielle Probleme dazu, dass die Produktion nicht wieder aufgenommen werden konnte.

Die Afrika Gold AG hat am 30. September 2025 bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die Börsennotierung der Gesellschaft am High-Risk-Market der Börse Hamburg zum 31. Dezember 2025 einzustellen. Dieser Schritt erfolgt aufgrund der hohen Kosten und des administrativen Aufwands, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen für die Gesellschaft stehen.

Aufgrund der anhaltenden Liquiditätsprobleme sah sich die Afrika Gold AG gezwungen, ein Kaufangebot für die Lancaster Mine anzunehmen, das jedoch deutlich unter den ursprünglichen Preisvorstellungen lag. Um den Verkauf zu ermöglichen, waren umfangreiche Bereinigungen von Altlasten erforderlich, die aus früheren Transaktionen resultierten. Zudem wurden Teile der Produktionsanlagen von Gläubigern abgebaut, was den Kaufpreis weiter drückte.

Der Käufer hat inzwischen die bestehenden Altlasten beim Stromversorger beglichen. Allerdings könnte es vor der Eigentumsübertragung zu weiteren, bislang unbekannten Altlasten kommen, die vom Kaufpreis abgezogen werden. Daher sind die endgültigen Zahlungsflüsse an die Afrika Gold AG derzeit ungewiss. Nach Begleichung der operativen Verbindlichkeiten wird mit Rückflüssen im einstelligen Prozentbereich an die Darlehensgeber und Investoren gerechnet.

Die Entscheidung zum Delisting und der Verkauf der Lancaster Mine sind Teil einer umfassenden Strategie der Afrika Gold AG, die sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld behaupten muss. Die Herausforderungen, die sich aus regulatorischen Anforderungen und internen Konflikten ergeben, haben die finanzielle Situation der Gesellschaft erheblich belastet. Der Vorstand sieht in der Einstellung der Börsennotierung und dem Verkauf der Mine die notwendigen Schritte, um die Zukunft der Gesellschaft zu sichern und die verbleibenden Interessen der Investoren zu wahren.

