LEEF Blattwerk: Ausgezeichnete nachhaltige Verpackungen für eine grüne Zukunft!

Die Jury, bestehend aus 240 Experten aus verschiedenen Bereichen, würdigte LEEF nicht nur für einzelne Produkte, sondern für das gesamte Geschäftsmodell, das Umweltbewusstsein, Klimaschutz und soziale Verantwortung vereint. CEO Jens Christoph betont die Bedeutung des Preises als Bestätigung für die ganzheitliche Arbeit des Unternehmens. LEEF verfolgt einen klaren Ansatz, der zeigt, dass auch Einwegverpackungen umweltfreundlich gestaltet werden können, ohne auf Qualität und Design zu verzichten.

LEEF Blattwerk, ein Unternehmen aus Potsdam, hat sich als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen etabliert und wurde kürzlich mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie "Verpackungen" ausgezeichnet. Diese Ehrung hebt die Innovationskraft und das Engagement des Unternehmens hervor, das sich in einem zweistufigen Auswahlverfahren gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzte. LEEF bietet unter den Marken LEEF und wisefood eine Vielzahl von umweltfreundlichen Produkten an, darunter kompostierbare To-Go-Verpackungen, essbare Strohhalme und klimaneutrales Geschirr aus Palmblatt. Mit über 1.000 Produkten bedient das Unternehmen Gastronomie, Catering und Privatkunden und trägt aktiv zur Reduzierung von Verpackungsmüll bei.

Aktuell bietet LEEF Anlegern die Möglichkeit, sich über Crowdinvesting an der Unternehmensmission zu beteiligen. Die Kapitalerhöhung von 850.000 Euro, die kürzlich vollzogen wurde, soll der operativen Gesellschaft zusätzliche Liquidität verschaffen und das Wachstum fördern. LEEF positioniert sich als One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen und erweitert sein Sortiment durch innovative Produkte von wisefood.

Das Unternehmen setzt sich aktiv gegen Greenwashing ein und hat mit der Initiative LEEF unlimited bereits über 100 Hektar Regenwald geschützt. Diese Initiative zeigt das Engagement von LEEF für den Umweltschutz und die Förderung einer echten Kreislaufwirtschaft. Durch internationale Patente im Bereich blattbasierter Verpackungen setzt LEEF neue Standards für umweltfreundliche Lösungen.

Insgesamt steht LEEF für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Geschäftspraxis, die nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch erfolgreich ist. Das Unternehmen zeigt, dass Nachhaltigkeit kein bloßes Marketinginstrument ist, sondern die Grundlage für langfristiges Wachstum und Erfolg bildet.

Leef Blattwerk 9,00 % bis 12/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 55,00EUR auf Frankfurt (01. Oktober 2025, 09:05 Uhr) gehandelt.