Neue Drohnenabwehr: Generalmajor Freuding fordert schnelles Handeln!

Generalmajor Christian Freuding hat als neuer Inspekteur des Deutschen Heeres die dringende Notwendigkeit betont, den Kampf mit und gegen Drohnen zu intensivieren. In seinem ersten Tagesbefehl an die Truppe erklärte er, dass die Entwicklung dieser Fähigkeiten eine der vordringlichsten Aufgaben sei. Freuding, der zuvor als Chefkoordinator der militärischen Ukraine-Hilfe tätig war, sieht sich einem hohen Zeitdruck ausgesetzt, da die sicherheitspolitische Lage sich nicht nach den Planungszeiträumen der Bundeswehr richtet. Er betont, dass der rasche Fortschritt wichtiger sei als die perfekte Lösung, da im Gefecht oft einfache Ansätze zum Erfolg führen.

Freuding kündigte an, dass das Heer personell wachsen und neue Verbände aufstellen werde, darunter die Panzerbrigade 45 in Litauen. Zudem müsse die materielle Vollausstattung des Heeres endlich erreicht werden. Er fordert eine Verbesserung der Einsatzbereitschaft und eine Anpassung der Ausbildungsstrukturen an den neuen Wehrdienst. Die Soldaten sollen "so wie wir sind, mit dem, was wir haben" kämpfen, um sich und ihre Alliierten zu verteidigen.