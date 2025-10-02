Neue Drohnenabwehr: Generalmajor Freuding fordert schnelles Handeln!
Generalmajor Christian Freuding hat als neuer Inspekteur des Deutschen Heeres die dringende Notwendigkeit betont, den Kampf mit und gegen Drohnen zu intensivieren. In seinem ersten Tagesbefehl an die Truppe erklärte er, dass die Entwicklung dieser Fähigkeiten eine der vordringlichsten Aufgaben sei. Freuding, der zuvor als Chefkoordinator der militärischen Ukraine-Hilfe tätig war, sieht sich einem hohen Zeitdruck ausgesetzt, da die sicherheitspolitische Lage sich nicht nach den Planungszeiträumen der Bundeswehr richtet. Er betont, dass der rasche Fortschritt wichtiger sei als die perfekte Lösung, da im Gefecht oft einfache Ansätze zum Erfolg führen.
Freuding kündigte an, dass das Heer personell wachsen und neue Verbände aufstellen werde, darunter die Panzerbrigade 45 in Litauen. Zudem müsse die materielle Vollausstattung des Heeres endlich erreicht werden. Er fordert eine Verbesserung der Einsatzbereitschaft und eine Anpassung der Ausbildungsstrukturen an den neuen Wehrdienst. Die Soldaten sollen "so wie wir sind, mit dem, was wir haben" kämpfen, um sich und ihre Alliierten zu verteidigen.
Die Sicherheitslage in Europa hat sich in den letzten Monaten erheblich verändert, was auch die Notwendigkeit einer effektiven Drohnenabwehr unterstreicht. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) arbeitet an Technologien zur Abwehr unerwünschter Drohnen. Erste Tests am Nationalen Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme in Cochstedt zeigen vielversprechende Ergebnisse. Die Entwicklungen umfassen sowohl die Ortung und Verfolgung von Drohnen als auch deren Neutralisierung durch Störsignale oder Abfangdrohnen.
Der scheidende Inspekteur, Generalleutnant Alfons Mais, hatte zuvor die Schwächen der Drohnenabwehr hervorgehoben und betont, dass die Bundeswehr in diesem Bereich dringend Handlungsbedarf habe. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte ein umfassendes Beschaffungsprogramm für Abwehrdrohnen, um den Herausforderungen durch fremde Drohnensichtungen in Europa zu begegnen.
Insgesamt steht das Deutsche Heer vor anspruchsvollen Aufgaben, die eine schnelle und effektive Reaktion erfordern. Freudings klare Ansage, dass der Fortschritt Priorität hat, könnte entscheidend für die zukünftige Einsatzfähigkeit der Bundeswehr sein.
