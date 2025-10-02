Grenke AG: Starkes Leasingwachstum trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten!

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG, betonte, dass das Unternehmen trotz eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds gut aufgestellt ist. Der Fokus auf die Kernmärkte in Europa und das Wachstum in Zukunftsmärkten tragen zur Diversifizierung und Unabhängigkeit von einzelnen Märkten bei. CFO Dr. Martin Paal hob hervor, dass die DB2-Marge von rund 17 % die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens widerspiegelt, trotz der hohen Volatilität und gestiegenen Risikokosten in den Märkten.

Die grenke AG, ein führender Anbieter von Leasinglösungen für kleine und mittlere Unternehmen, hat im dritten Quartal 2025 ein Neugeschäft von 781,2 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 5,8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. In den ersten drei Quartalen des Jahres summierte sich das Leasingneugeschäft auf insgesamt 2,4 Milliarden Euro, was den Unternehmenszielen entspricht. Der Deckungsbeitrag 2 (DB2), ein wichtiger Indikator für die Profitabilität, stieg um 3,3 % auf 129,9 Millionen Euro, während die DB2-Marge mit 16,6 % leicht unter dem Vorjahreswert von 17,0 % lag, jedoch über dem für 2025 angestrebten Ziel von 16,5 %.

Im dritten Quartal war die Kategorie der IT-Geräte mit 26,5 % der abgeschlossenen Verträge die größte Leasingkategorie. Der Anteil des Direktkundengeschäfts blieb stabil bei 17,9 %. Die Anzahl der Leasinganfragen stieg auf etwa 159.000, was zu rund 77.000 neuen Leasingverträgen führte. Die Umwandlungsquote lag bei 48,6 %, was im typischen Rahmen für das Geschäftsfeld liegt.

Regionale Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus der DACH-Region, die ein Plus von 9,4 % auf 207,2 Millionen Euro verzeichnete. Deutschland trug mit 21,7 % zum gesamten Leasingneugeschäft bei. Auch in Westeuropa ohne DACH gab es ein starkes Wachstum von 12,3 %, während die Region Südeuropa um 7,9 % zulegte. Im Gegensatz dazu verzeichnete die Region Nord-/Osteuropa einen Rückgang, was auf einen Basiseffekt zurückzuführen ist.

Die Einlagen der grenke Bank blieben stabil bei 2,19 Milliarden Euro. Das Kreditneugeschäft, das hauptsächlich Mikrokredite umfasst, stieg auf 10,2 Millionen Euro. Das Factoringgeschäft hingegen zeigte einen Rückgang, was auf die Übertragung an die Teylor AG zurückzuführen ist. Die detaillierten Zahlen für das dritte Quartal werden am 13. November 2025 veröffentlicht.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 16,49EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.