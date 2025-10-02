Marinomed Biotech: Umsatzsprung und starke Partnerschaften – Jetzt investieren!

Die EBITDA-Zahlen zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung: Marinomed berichtete von einem EBITDA von 21,1 Millionen Euro, das durch einen non-cash Restrukturierungsgewinn von 18,9 Millionen Euro beeinflusst wurde. Bereinigt um diesen Einmaleffekt erzielte das Unternehmen ein positives AEBITDA von 2,2 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die Marinomed Biotech AG hat am 1. Oktober 2025 ihre Halbjahreszahlen für 2025 veröffentlicht, die die erfolgreiche Restrukturierung des Unternehmens und eine signifikante Stärkung der finanziellen Basis belegen. Der Verkauf des Carragelose-Geschäfts und die geplante Wandelanleihe sind zentrale Maßnahmen, die zur Verbesserung der Liquidität beigetragen haben. Das Unternehmen konnte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 7,2 Millionen Euro erzielen, was einer fast dreifachen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf eine Vorauszahlung von 5 Millionen Euro aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts zurückzuführen.

Ein wichtiger strategischer Schritt war der Abschluss einer Partnerschaft für das Produkt Budesolv in der Schweiz, der als erster Schritt für weitere internationale Kooperationen angesehen wird. CEO Andreas Grassauer betont, dass dieser Deal die Grundlage für zukünftige Partnerschaften legt und das Unternehmen in eine starke Verhandlungsposition mit potenziellen Lizenznehmern bringt.

Die Technologieplattform Marinosolv, die für die Entwicklung von Budesolv und Tacrosolv verantwortlich ist, zeigt großes Potenzial. Insbesondere Tacrosolv, das auf der Marinosolv-Technologie basiert, könnte aufgrund seiner überlegenen Wirksamkeit im Vergleich zu Konkurrenzprodukten in der Augenheilkunde schnell kommerzialisiert werden.

Darüber hinaus hat Marinomed mit Satiasolv ein CBD-Produkt entwickelt, das durch die Marinosolv-Technologie eine verbesserte Bioverfügbarkeit aufweist. Der europäische CBD-Markt wird bis 2030 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 25 % wachsen, was Marinomed zusätzliche Chancen eröffnet.

Die Analysten von GBC AG empfehlen den Kauf der Aktien von Marinomed mit einem Kursziel von 42 Euro bis Ende 2026. Die positive Entwicklung der finanziellen Kennzahlen und die strategischen Partnerschaften bieten eine vielversprechende Perspektive für das Unternehmen in den kommenden Jahren.

Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 19,73EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.