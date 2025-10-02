Lockheed Martin will nach oben heraus

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Lockheed Martin nach einem Blow-Off im Sommer letzten Jahres bei 618,95 US-Dollar, ab Oktober ging es dann genauso schnell wieder bis auf die Unterstützung und einen seit 2013 bestehenden Aufwärtstrend um 418,88 US-Dollar talwärts. Nach mehreren Monaten Kursgeplänkel schoss die Aktie ab Anfang August regelrecht hoch und konnte sich bis Mitte dieser Woche auf 504,07 US-Dollar und damit an die zentrale Hürde der letzten Monate herantasten. Gelingt es demnächst auch noch diesen Widerstand zu knacken, würde bei Lockheed Martin eine zweite große Kaufwelle und weiteres Aufwärtspotenzial auf 543,98 und darüber an das Novemberzwischenhoch bei 576,43 US-Dollar frei werden und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Dies könnte beispielsweise über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU3ME6 erfolgen. Kurzfristig sollte aufgrund des Widerstandes der letzten Monate aber ein gesunder Rücksetzer zurück in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 471,87 US-Dollar eingeplant werden. Erst darunter würde sich das Chartbild entsprechend weiter eintrüben und Abschläge auf 452,45 US-Dollar forcieren.

1. Long-Position über 500,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 480,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 576,43 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3ME6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,09 - 2,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 472,9536 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 472,9536 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 496,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 576,43 US-Dollar Hebel: 19,90 Kurschance: + 280 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3AE5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,68 - 2,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 527,905 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 527,905 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 496,93 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 15,60 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.