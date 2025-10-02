Silber kurz vorm 2011er-Hoch

Aus dem Stand heraus ist ein baldiger Test der letzten Verlaufshochs bei 49,83 US-Dollar aus 2012 stark anzunehmen, eine überschießende Welle könnte als Vorbereitung für ein weiteres Kaufsignal sogar auf 55,17 US-Dollar je Feinunze heranreichen und würde sich auch vom gegenwärtigen Niveau aus für ein Long-Investment anbieten. Nach einem anschließenden Pullback könnte im Erfolgsfall das nächsthöhere Ziel bei 64,42 US-Dollar in Angriff genommen werden. Dies allerdings auf mittelfristiger Basis, sodass die Rallye auf Sicht der nächsten Monate weiter andauern sollte. Unterstützend wirkt hierbei ein nachhaltiger Ausbruch aus dem vorausgegangenen Aufwärtstrend, der schon jetzt eine Rallyebeschleunigung zur Folge hat. Ein bärisches Reversal würde sich dagegen erst unter einem Preisniveau von 40,00 US-Dollar mit dem Ergebnis weiterer Rückschläge auf 34,62 US-Dollar ergeben. Aufgrund der Aufwärtsdynamik wird ein derartiges Szenario aber kurzfristig nicht favorisiert.