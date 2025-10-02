Silber kurz vorm 2011er-Hoch
Aus dem Stand heraus ist ein baldiger Test der letzten Verlaufshochs bei 49,83 US-Dollar aus 2012 stark anzunehmen, eine überschießende Welle könnte als Vorbereitung für ein weiteres Kaufsignal sogar auf 55,17 US-Dollar je Feinunze heranreichen und würde sich auch vom gegenwärtigen Niveau aus für ein Long-Investment anbieten. Nach einem anschließenden Pullback könnte im Erfolgsfall das nächsthöhere Ziel bei 64,42 US-Dollar in Angriff genommen werden. Dies allerdings auf mittelfristiger Basis, sodass die Rallye auf Sicht der nächsten Monate weiter andauern sollte. Unterstützend wirkt hierbei ein nachhaltiger Ausbruch aus dem vorausgegangenen Aufwärtstrend, der schon jetzt eine Rallyebeschleunigung zur Folge hat. Ein bärisches Reversal würde sich dagegen erst unter einem Preisniveau von 40,00 US-Dollar mit dem Ergebnis weiterer Rückschläge auf 34,62 US-Dollar ergeben. Aufgrund der Aufwärtsdynamik wird ein derartiges Szenario aber kurzfristig nicht favorisiert.
|
Silber-Future (Monatschart in US-Dollar)
|Tendenz:
Fazit
Die anhaltende Kursrallye bietet sich weiter noch für ein Long-Engagement auf aktuellem Kursniveau mit einem Ziel bei 49,83 und darüber 55,17 US-Dollar beim Silber-Future an. Dies kann beispielsweise durch das mit einem Hebel von 15,10 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DU3QML erfolgen und birgt eine Gesamtrenditechance von 245 Prozent. Ziele im Schein wurden bei 4,71 und 9,25 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 45,35 US-Dollar gemessen am Basiswert aber nicht überschreiten, im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,89 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind bei gleichbleibender Dynamik nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen.
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU3QML
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|2,66 - 2,67 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|44,51 US-Dollar
|Basiswert:
|Silber-Future
|KO-Schwelle:
|44,51 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|47,45 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|9,25 Euro
|Hebel:
|15,10
|Kurschance:
|+ 245 Prozent
|Quelle: DZ Bank
Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.
