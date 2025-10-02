ThyssenKrupp noch in bullischer Konsolidierung

Schon mehrfach hat ThyssenKrupp versucht, im Bereich zwischen 2,76 und 3,28 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden, dies gelang erst mit einem dynamischen Kurssprung über das Widerstandsband von 7,65 Euro, in der Folge konnte die Aktie bis in den Widerstandsbereich um 12,56 Euro und damit eine etwas größere Hürde aus den letzten Jahren zulegen. Die an den Tag gelegte Seitwärtsphase gilt es nun durch einen weiteren Kurssprung erfolgreich aufzulösen, damit das Szenario einer mittel- bis langfristigen Trendwende greift und im Wertpapier auf Sicht der nächsten Monate Kurspotenzial auf 16,84 und darüber 20,75 Euro verschafft. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein Long-Investment beispielsweise über den zeitlich unbeschränkten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU3DK6 erfolgen. Auf der Unterseite ist die Aktie durch die letzten Zwischenhochs bei 11,61 und 10,95 Euro vergleichsweise gut abgesichert. Erst darunter dürfte eine Verkaufswelle zurück auf die Trendbegrenzung der vorausgegangenen und äußerst bullischen Konsolidierung um 8,86 Euro einsetzen und sich vornehmlich für ein Short-Engagement anbieten.

Trading-Strategie: