    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    ThyssenKrupp noch in bullischer Konsolidierung

    Schon mehrfach hat ThyssenKrupp versucht, im Bereich zwischen 2,76 und 3,28 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden, dies gelang erst mit einem dynamischen Kurssprung über das Widerstandsband von 7,65 Euro, in der Folge konnte die Aktie bis in den Widerstandsbereich um 12,56 Euro und damit eine etwas größere Hürde aus den letzten Jahren zulegen. Die an den Tag gelegte Seitwärtsphase gilt es nun durch einen weiteren Kurssprung erfolgreich aufzulösen, damit das Szenario einer mittel- bis langfristigen Trendwende greift und im Wertpapier auf Sicht der nächsten Monate Kurspotenzial auf 16,84 und darüber 20,75 Euro verschafft. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein Long-Investment beispielsweise über den zeitlich unbeschränkten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU3DK6 erfolgen. Auf der Unterseite ist die Aktie durch die letzten Zwischenhochs bei 11,61 und 10,95 Euro vergleichsweise gut abgesichert. Erst darunter dürfte eine Verkaufswelle zurück auf die Trendbegrenzung der vorausgegangenen und äußerst bullischen Konsolidierung um 8,86 Euro einsetzen und sich vornehmlich für ein Short-Engagement anbieten.

    Trading-Strategie:

    1. Long-Position über 12,60 Euro eröffnen, Stopp unter 11,75 Euro platzieren. Kursziele 16,84/20,75 Euro

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    ThyssenKrupp AG (Monatschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 12,56 // 13,70 // 14,46 // 16,57 Euro
    Unterstützungen: 11,31 // 10,60 // 9,82 // 8,86 Euro
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU3DK6 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,86 - 1,89 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 10,4961 Euro Basiswert: ThyssenKrupp AG
    KO-Schwelle: 10,4961 Euro akt. Kurs Basiswert: 12,335 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 20,75 Euro
    Hebel: 6,42 Kurschance: + 40 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU1GLK Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,14 - 2,23 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 14,4854 Euro Basiswert: ThyssenKrupp AG
    KO-Schwelle: 14,4854 Euro akt. Kurs Basiswert: 12,335 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 5,60 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Jetzt den Technologie-Turbo zünden. Mit Hebelkraft auf angesagte US-Aktien.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    ThyssenKrupp noch in bullischer Konsolidierung Schon mehrfach hat ThyssenKrupp versucht, im Bereich zwischen 2,76 und 3,28 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden, dies gelang erst mit einem dynamischen Kurssprung über das Widerstandsband von 7,65 Euro, in der Folge konnte die Aktie bis in den …