    DAX profitiert von US-Anlegern

    Marktbeobachter sehen in dem Shutdown in den USA vorläufig politische Spielchen zwischen den Demokraten und Republikanern, was vorläufig nicht allzu stark auf die Finanzmärkte abfärben dürfte. Dem deutschen Leitindex DAX hat es als sicherer Hafen sicherlich nicht geschadet, dieser konnte ausgehend von 23.750 Punkten am Mittwoch in die Höhe schnellen und erreichte ein Tageshoch bei 24.162 Zählern. Damit hat die in den letzten Tagen propagierte Lang-Strategie gegriffen und geradewegs an das erste Kursziel bei 24.000 Punkten herangeführt. Investierte Anleger können die Gewinne unter den aktuellen Umständen weiter laufen lassen, hierbei sollte jedoch nicht eine Stopp-Anhebung mindestens knapp unter das gestrige Tagestief von 23.753 Punkten vergessen werden. Aus dem Stand heraus sind nämlich weitere Kursgewinne auf 24.330 Punkte sehr wahrscheinlich geworden, wodurch es schon bald zu einem Test der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung kommen dürfte. Ein Ausbruch darüber würde den laufenden Abwärtstrend als bullische Flagge entlarven und neuerliche Rekorde in Aussicht stellen. Auf der Unterseite müsste der DAX hingegen wieder unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 23.817 Punkten abtauchen, damit Korrekturpotenzial zurück auf 23.476 Punkte entsteht.

    Aktuelle Lage

    DAX bei 24.113 Punkten

    DAX hat inverse SKS-Formation erfolgreich aufgelöst, obere Trendbegrenzung (24.330 Punkte) nun im Fokus!

    123-Konsolidierung steht - Jahresendrallye kann vorbereitet werden

    US-Shutdown hat begonnen!

    Zwei weitere Zinsschritte in den USA in 2025 erwartet

    15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, USA dagegen ohne EU-Zölle

    V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Optimismus

    Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.000 / 24.110 und 24.206 Punkten, nach unten bei 23.601 / 23.476 / 23.242 und 23.200 Punkten.

    Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

    Big Picture

    Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye noch nicht gezündet - Jahresendrallye im Blick

    VDAX-New

    VDAX-New der Deutschen Börse (30. September 2025): Bei 16,15% (anhaltend fallende Tendenz) (Vortag: 16,21%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

    Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

    (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

    Trading-Strategie

    _____________________________________________________________________

    Turbo LONG-Schein : DY8BJ1 - AKTIV!

    Einstieg Stop-Buy-Order : 23.785 Punkte

    Kursziel : 24.000 Punkte - neues Ziel: 24.330 Punkte

    Stopp : 23.510 Punkte

    Renditechance : 17 Prozent

    Take Profit: 15,79 Euro im Schein

    Zeithorizont : 3 - 6 Tage

    _____________________________________________________________________

    Weitere Trading-Idee:

    1. Stop-Buy-Position über 23.853 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.550 Punkten. Kursziel 24.330 Punkte - AKTIV!

    2. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziel 24.639/24.730 Punkte

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

    DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 24.206 // 24.263 // 24.330 // 24.480 Punkte
    Unterstützungen: 23.845 // 23.601 // 23.476 // 23.242 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY8D26 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 9,27 - 9,28 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 23.323,94 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 23.323,94 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.113,63 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 24.330 Punkte
    Hebel: 26,24 Kurschance: + 24 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DQ1MSB Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 9,34 - 9,35 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 25.162,66 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index
    KO-Schwelle: 25.162,66 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.113,63 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 25,86 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

