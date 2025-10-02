BERENBERG stuft H&M auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 112 auf 138 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach der positiven Überraschung, die die Zahlen des dritten Quartals mit sich gebracht hätten, erhöhte Analystin Anne Critchlow am Mittwochabend ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebit). Sie verwies aber auf den üblicherweise schwankenden Charakter der H&M-Zahlen und geht davon aus, dass die Planbarkeit von Umsatz und Marge weiterhin gering bleibt - insbesondere vor dem Hintergrund der US-Zölle./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 20:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 16,07EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.