DroneShield, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto:
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|AbCellera Biologics
|+11,99 %
|Biotechnologie
|🥈
|Apex Critical Metals Registered
|+7,81 %
|Rohstoffe
|🥉
|Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
|+6,69 %
|Rohstoffe
|🟥
|Beyond Meat
|-4,99 %
|Nahrungsmittel
|🟥
|Collective Mining
|-8,73 %
|Rohstoffe
|🟥
|DroneShield
|-19,04 %
|Sonstige Technologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|InnoCan Pharma Corporation
|Pharmaindustrie
|🥈
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Deutz
|Maschinenbau
|Electro Optic Systems
|Elektrogeräte
|DroneShield
|Sonstige Technologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|111
|Sonstige Technologie
|🥈
|Almonty Industries
|60
|Rohstoffe
|🥉
|Tesla
|40
|Fahrzeugindustrie
|Silber
|38
|Rohstoffe
|ThyssenKrupp
|37
|Stahl und Bergbau
|InnoCan Pharma Corporation
|32
|Pharmaindustrie
AbCellera Biologics
Wochenperformance: +39,13 %
Wochenperformance: +39,13 %
Platz 1
Apex Critical Metals Registered
Wochenperformance: +18,83 %
Wochenperformance: +18,83 %
Platz 2
Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H)
Wochenperformance: +20,98 %
Wochenperformance: +20,98 %
Platz 3
Beyond Meat
Wochenperformance: -22,57 %
Wochenperformance: -22,57 %
Platz 4
Collective Mining
Wochenperformance: +0,88 %
Wochenperformance: +0,88 %
Platz 5
Platz 6
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: +35,41 %
Wochenperformance: +35,41 %
Platz 7
Diginex
Wochenperformance: -3,91 %
Wochenperformance: -3,91 %
Platz 8
DeFi Technologies
Wochenperformance: -17,49 %
Wochenperformance: -17,49 %
Platz 9
Deutz
Wochenperformance: -2,03 %
Wochenperformance: -2,03 %
Platz 10
Electro Optic Systems
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 11
Platz 12
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +5,02 %
Wochenperformance: +5,02 %
Platz 14
Tesla
Wochenperformance: +3,98 %
Wochenperformance: +3,98 %
Platz 15
Silber
Wochenperformance: +7,76 %
Wochenperformance: +7,76 %
Platz 16
ThyssenKrupp
Wochenperformance: +6,21 %
Wochenperformance: +6,21 %
Platz 17
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: +35,41 %
Wochenperformance: +35,41 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte