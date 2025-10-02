    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCollective Mining AktievorwärtsNachrichten zu Collective Mining
    DroneShield, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 AbCellera Biologics +11,99 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥈 Apex Critical Metals Registered +7,81 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Ganfeng Lithium Group Ltd Registered (H) +6,69 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 Beyond Meat -4,99 % Nahrungsmittel Forum Nachrichten
    🟥 Collective Mining -8,73 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 DroneShield -19,04 % Sonstige Technologie Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 InnoCan Pharma Corporation Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Diginex Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 DeFi Technologies Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      Deutz Maschinenbau Forum Nachrichten
      Electro Optic Systems Elektrogeräte Forum Nachrichten
      DroneShield Sonstige Technologie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DroneShield 111 Sonstige Technologie Forum Nachrichten
    🥈 Almonty Industries 60 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Tesla 40 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Silber 38 Rohstoffe Forum Nachrichten
      ThyssenKrupp 37 Stahl und Bergbau Forum Nachrichten
      InnoCan Pharma Corporation 32 Pharmaindustrie Forum Nachrichten




    DroneShield, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.