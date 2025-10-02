JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 230 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill wertete am Donnerstag Anfragen an verschiedene Dienste der Künstlichen Intelligenz aus, darunter auch Google Gemini. ChatGPT sei im Vergleich zwar der Gewinner, doch im Detail sei die Streuung groß. Er glaubt daher nicht, dass ein einziger Anbieter dominieren wird. In dem Google-Tool sieht er einen "führenden KI-Assistenten für Verbraucher", wenn die Integration in die Suchmaschine nahtlos gelingt./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 21:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 208,7EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 285

Kursziel alt: 230

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

