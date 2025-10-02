    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers ist in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiterhin selektiv bei den Aktien der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit. Papiere der Lufthansa tragen indes mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal weiterhin den Stempel "Negative Catalyst Watch". Die Passagierzahlen auf den so wichtigen Transatlantik-Strecken blieben sehr schwach, schrieb Gowers./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 7,406EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry Gowers
    Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 5
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
