    Ölpreise legen wieder etwas zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht auf 65,71 USD pro Barrel.
    • US-Ölreserven unerwartet gestiegen, Stagnation erwartet.
    • Opec+-Beratungen am Wochenende, Angebotserhöhung möglich.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen leicht zugelegt. Am Vortag waren die Notierungen nach Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA am Nachmittag etwas abgerutscht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 65,71 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 33 Cent auf 62,11 Dollar.

    In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einer Stagnation gerechnet. Des Weiteren warten Investoren am Ölmarkt unverändert auf die Beratungen einiger Opec+-Mitglieder am Wochenende. Im Raum stehen Spekulationen über eine weitere Angebotserhöhung des Ölkartells ab November.

    Das Wachstum der Nachfrage sei schwach, während das Angebot reichlich sei, sagte Ölanalystin Priyanka Sachdeva vom Broker Phillip Nova Pte in Singapur. Das deute auf ein Überangebot am Ölmarkt im nächsten Jahr hin./stk/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
