Ölpreise legen wieder etwas zu
- Ölpreise steigen leicht auf 65,71 USD pro Barrel.
- US-Ölreserven unerwartet gestiegen, Stagnation erwartet.
- Opec+-Beratungen am Wochenende, Angebotserhöhung möglich.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen leicht zugelegt. Am Vortag waren die Notierungen nach Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA am Nachmittag etwas abgerutscht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 65,71 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 33 Cent auf 62,11 Dollar.
In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einer Stagnation gerechnet. Des Weiteren warten Investoren am Ölmarkt unverändert auf die Beratungen einiger Opec+-Mitglieder am Wochenende. Im Raum stehen Spekulationen über eine weitere Angebotserhöhung des Ölkartells ab November.
Das Wachstum der Nachfrage sei schwach, während das Angebot reichlich sei, sagte Ölanalystin Priyanka Sachdeva vom Broker Phillip Nova Pte in Singapur. Das deute auf ein Überangebot am Ölmarkt im nächsten Jahr hin./stk/jha/
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---