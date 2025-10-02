JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers ist in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiterhin selektiv bei den Aktien der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. IAG habe die geringsten Risiken für Überkapazitäten auf ihren Strecken, so der Experte. Die Papiere tragen mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" und bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 4,364EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 07:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

