    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIR France - KLM AktievorwärtsNachrichten zu AIR France - KLM
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers bleibt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar selektiv bei den europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 11,49EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry Gowers
    Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 8
    Kursziel alt: 8
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers bleibt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar selektiv bei den europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die …