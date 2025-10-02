JPMORGAN stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers bleibt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar selektiv bei den europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 11,49EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:06 Uhr) gehandelt.