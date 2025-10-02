    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft RATIONAL AG auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:14 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 687,5EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Timothy Lee
    Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 816
    Kursziel alt: 805
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 816,00, was eine Steigerung von +15,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft RATIONAL AG auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Timothy …