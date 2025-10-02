BARCLAYS stuft RATIONAL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und sie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Timothy Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA deuteten hingegen auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 14:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 687,5EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Timothy Lee

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 816

Kursziel alt: 805

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



