JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari blieb am Donnerstag skeptisch, was eine signifikante Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von MET-097i im Vergleich zum Eli-Lilly-Medikament Tirzepatid betrifft. Er sieht die anstehende Übernahme von Metsera dennoch vorteilhaft für Pfizer wegen der Chance auf eine Portfolioerweiterung./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 23,32EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

