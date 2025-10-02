JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari blieb am Donnerstag skeptisch, was eine signifikante Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von MET-097i im Vergleich zum Eli-Lilly-Medikament Tirzepatid betrifft. Er sieht die anstehende Übernahme von Metsera dennoch vorteilhaft für Pfizer wegen der Chance auf eine Portfolioerweiterung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 23,32EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
