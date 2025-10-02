Besonders beachtet!
DroneShield Aktie im freien Fall - 02.10.2025
Am heutigen Handelstag muss die DroneShield Aktie bisher Verluste von -17,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.
DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.
DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -17,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DroneShield-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +103,22 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +35,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +525,42 % gewonnen.
DroneShield Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+35,61 %
|1 Monat
|+60,69 %
|3 Monate
|+103,22 %
|1 Jahr
|+213,77 %
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die aktuell bei etwa 4,93 AUD steht. Nach einem Anstieg von 70 % in kurzer Zeit gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Konsolidierung. Einige Anleger sehen Kaufgelegenheiten bei 2,5 bis 2,6 Euro, während andere die Euphorie als übertrieben empfinden. Die fundamentalen Entwicklungen im Bereich Drohnenabwehr und die positiven Marktprognosen werden als treibende Kräfte für das Interesse an der Aktie betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.
Informationen zur DroneShield Aktie
Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,61 Mrd. wert.
