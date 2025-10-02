DroneShield Aktie im freien Fall - 02.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -17,49 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die DroneShield-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +103,22 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um +35,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield +525,42 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +35,61 % 1 Monat +60,69 % 3 Monate +103,22 % 1 Jahr +213,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die aktuell bei etwa 4,93 AUD steht. Nach einem Anstieg von 70 % in kurzer Zeit gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Konsolidierung. Einige Anleger sehen Kaufgelegenheiten bei 2,5 bis 2,6 Euro, während andere die Euphorie als übertrieben empfinden. Die fundamentalen Entwicklungen im Bereich Drohnenabwehr und die positiven Marktprognosen werden als treibende Kräfte für das Interesse an der Aktie betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 875 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,61 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Nach erfolgreicher Bewilligung eines Zuschusses der australischen Regierung hat das Unternehmen die Stahlproduktion der ersten drei Nexus-Plattformen gestartet – der Auftakt einer Skalierungsphase, die CiTech in mehreren Milliardenmärkten positioniert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.