    UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin attestierte dem Automatisierungskonzern am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht derzeit solide Geschäftstrends, vor allem im Bereich der Elektrifizierung. Gegenwind gebe es im Bereich der E-Mobilität. Kukhnin geht davon aus, dass die Prognose für das Umsatzwachstum weiterhin auf eine prozentual zweistellige Steigerung hindeuten wird. Präzisiert werden könnte aber das Ziel für die bereinigte operative Marge (Ebita)./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMT

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 61,96EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Andre Kukhnin
    Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 54
    Kursziel alt: 54
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
