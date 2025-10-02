UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 54 Franken auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin attestierte dem Automatisierungskonzern am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht derzeit solide Geschäftstrends, vor allem im Bereich der Elektrifizierung. Gegenwind gebe es im Bereich der E-Mobilität. Kukhnin geht davon aus, dass die Prognose für das Umsatzwachstum weiterhin auf eine prozentual zweistellige Steigerung hindeuten wird. Präzisiert werden könnte aber das Ziel für die bereinigte operative Marge (Ebita)./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 22:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 61,96EUR auf Lang & Schwarz (02. Oktober 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

