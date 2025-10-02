UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für das iPhone-17-Modell "Pro" hätten ihren Höhepunkt überschritten, schrieb David Vogt am Mittwoch. Für das Modell "Air" wirke die Nachfrage jedoch gedämpft, denn es sei problemlos erhältlich./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 218,3EUR auf Tradegate (02. Oktober 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

