    Besonders beachtet!

    Plug Power Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Plug Power Aktie bisher Verluste von -1,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.

    Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

    Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

    Plug Power Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Plug Power Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,60 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Plug Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +108,26 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um +20,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +89,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,02 % gewonnen.

    Plug Power Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,60 %
    1 Monat +89,42 %
    3 Monate +108,26 %
    1 Jahr +35,48 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Plug Power Aktie, insbesondere um die Bedeutung von Kursmarken wie 3,32 USD und 5,14 USD für die technische Analyse. Ein nachhaltiger Anstieg über 3 USD könnte als Wendepunkt angesehen werden. Die allgemeine Stimmung ist optimistisch, unterstützt durch positive Analystensignale und technische Analysen, die auf mögliche Kursgewinne hinweisen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Plug Power eingestellt.

    Informationen zur Plug Power Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,87 Mrd. wert.

    Plug Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Plug Power

    -0,92 %
    +20,60 %
    +89,42 %
    +108,26 %
    +35,48 %
    -88,30 %
    -78,09 %
    +50,36 %
    -96,06 %
    ISIN:US72919P2020WKN:A1JA81



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
