Diginex Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 02.10.2025

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Diginex über einen Zuwachs von +155,28 % freuen.

Die Diginex Aktie konnte bisher um +5,65 % auf 13,080€ zulegen. Das sind +0,700 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -3,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +99,30 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,91 % 1 Monat +99,30 % 3 Monate +155,28 %

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,43 Mio. wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.