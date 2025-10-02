    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    BYD - Aktie im Spotlight - 02.10.2025

    Am 02.10.2025 ist die BYD Aktie, bisher, um +3,24 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

    BYD Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.10.2025

    Die BYD Aktie konnte bisher um +3,24 % auf 12,445 zulegen. Das sind +0,390  mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BYD in den letzten drei Monaten Verluste von -7,26 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +5,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,55 % gewonnen.

    BYD Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,88 %
    1 Monat +3,14 %
    3 Monate -7,26 %
    1 Jahr +8,59 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der BYD Aktie, insbesondere im Hinblick auf die aktuellen Verkaufszahlen, die einen Rückgang im Jahresvergleich zeigen, jedoch einen Anstieg im Vergleich zum Vormonat. Einige Nutzer sind optimistisch, dass die Zahlen nicht so schlecht sind, wie befürchtet, und dass die Aktie trotz der Rückgänge im Absatz steigen könnte. Technische Analysen deuten darauf hin, dass ein Kaufsignal bei Überschreiten der 200-Tage-Linie entstehen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,80 Mrd. wert.

    BYD senkt Jahresziel: Konkurrenz überrollt Marktführer mit Rekordzahlen


    Zum ersten Mal seit 18 Monaten meldet BYD sinkende Verkäufe. Während der Marktführer zurückfällt, explodieren die Zahlen der Rivalen – und Xiaomi mischt mit einem Rekordmonat mit.

    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


